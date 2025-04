Amir Hassan ja Mari Rautanen vahvistamaan Suomen startup-yhteisöä

Amir Hassan on nimitetty Suomen startup-yhteisön ekonomistiksi. Ennen Suomen startup-yhteisöön siirtymistä Hassan työskenteli konsulttiyhtiö Civittassa. Lisäksi hänellä on useiden vuosien kokemus ekonomistin ja data-analyytikon tehtävistä muun muassa Kilpailu-ja kuluttajavirastossa. Hassan on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Aalto-yliopistosta pääaineena taloustiede.

Pääekonomistina Startup-yhteisössä jatkaa Youssef Zad.

Mari Rautanen on nimitetty Suomen startup-yhteisön yhteisöpäälliköksi vastaamaan jäsenkoulutuksesta ja viestinnästä. Ennen Suomen startup-yhteisöön siirtymistä Rautanen työskenteli Singalla ja Icebreaker.vc:llä. Lisäksi hänellä on useiden vuosien kokemus erilaisista rahoitusalan työtehtävistä muun muassa CapMan:illä ja EY:llä. Rautanen on valmistunut Aalto-yliopistosta pääaineena laskentatoimi ja markkinointi.

Yhteisöpäällikkönä aiemmin toiminut Maija Lindeman siirtyy jatkossa vastaamaan yhteisön kasvusta Suomen startup-yhteisön kasvujohtajaksi. Toimistokoordinaattorina toiminut Juulia Koivisto siirtyy yhteisöpäälliköksi vastaamaan yhteisön tapahtumista.

Suomen startup-yhteisö on vuonna 2021 perustettu yhteisö, joka edistää startup- ja kasvuyhtiöiden asemaa. Yhteisön tavoitteena on rakentaa yhdessä jäsenyritysten kanssa Suomesta maailman paras paikka perustaa ja luoda menestyviä kotimaisia yrityksiä. Yhteisön jäseniin kuuluvat muun muassa Supercell, Wolt ja Relex ja 260 muuta suomalaista kasvuyritystä. Yhteisö järjesti viime vuoden aikana noin 80 tapahtumaa jäsenyrityksilleen ja teki vaikuttavaa yhteiskunnallista työtä, jonka pohjana on ollut vahva tutkimustyö.

Ekonomisti Amir Hassan: “Odotan innolla, että pääsen mukaan edelleen kasvattamaan ja syventämään suomalaisen startup-kentän tutkimusta. Startup-yhteisö on ollut uranuurtaja suomalaisessa startupeihin keskittyvässä tutkimuksessa. On ilo ja kunnia antaa oma panokseni yhteisölle.”

Yhteisöpäällikkö Mari Rautanen: “Koen tärkeänä, että yhteisössä uskotaan yhdessä tekemisen voimaan ja uhkien sijaan nähdään mahdollisuuksia. Suomen startup-yhteisössä työskentelee huipputiimi ja odotan myös tutustumista startup-yhteisön jäsenyrityksiin ja yritysten kehittämiseen entistä monipuolisemman koulutustoiminnan ja viestinnän kautta.

Toimitusjohtaja Riikka Pakarinen: “Olen erittäin iloinen saadessamme Amirin ja Marin mukaan joukkoomme vahvistamaan jo ennestään ammattitaitoisen tiimimme kokoonpanoa. Yritysten määrä yhteisössämme on kasvanut viime vuosina vauhdilla, joten lisäresurssien avulla pystymme tekemään entistä vaikuttavampaa ja monipuolista työtä yhteiskunnallisesti niin tutkimuksen kuin jäsenistömme osalta.