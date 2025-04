Kutsu lehdistölle: Miten Ruotsin ja Suomen tulee toimia yhä monimutkaisemmassa maailmantilanteessa?

Suomen ja Ruotsin ulkoministerit Elina Valtonen ja Maria Malmer Stenergard isännöivät 8. huhtikuuta 2025 Hanaholmenin ulko- ja turvallisuuspoliittista Hanalys-foorumia, jossa käsitellään maailman turbulenttia ja vaikeasti ennakoitavaa turvallisuustilannetta.

Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on aiheuttanut massiivista kärsimystä Ukrainan kansalaisille ja Venäjä on näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa vakava uhka Euroopan turvallisuudelle. Miten Ruotsi ja Suomi voivat yhdessä varmistaa, että kansainvälinen tuki Ukrainalle säilyy, ja vahvistaa samalla kansainvälistä oikeutta sekä säilyttää Euroopan talouden elinvoiman?

Mukana ovat Suomen ja Ruotsin ulkoministerien lisäksi Hanaholmenin toimitusjohtaja Gunvor Kronman sekä useita ruotsalaisia ja suomalaisia ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkijoita ja asiantuntijoita.

”Olemme iloisia voidessamme järjestää Hanalys-foorumin tänä vuonna Tukholmassa. Suurin osa Hanaholmenin toiminnasta tapahtuu Suomessa, mutta osallistumme vuosittain myös suuriin ruotsalaisiin tapahtumiin, kuten Folk & Kultur, Almedalsveckan, Mötesplats Samhällssäkerhet ja Göteborgin kirjamessut”, Gunvor Kronman kertoo.

Hanalys-foorumi käynnistyy Tukholmassa Kronmanin sekä ulkoministerien Elina Valtosen ja Maria Malmer Stenergardin puheenvuoroilla. Sen jälkeen kuullaan YK:n entisen apulaispääsihteerin Jan Eliassonin puhe aiheesta Global support for Ukraine and international law, jota seuraa paneelikeskustelu.

Foorumin toinen osa, European economic security and the importance of open, rules-based international trade, alkaa Kommerskollegiumin pääjohtajan Anders Ahnlidin keynote-puheella ja päättyy asiantuntijapaneeliin ja ulkoministerien väliseen vuoropuheluun.

Hanalys on englanninkielinen ja se järjestetään yhteistyössä Ruotsin ja Suomen ulkoministeriöiden kanssa. Keskustelu lähetetään suorana verkossa ja sitä moderoi Suomen entinen puolustusministeri Stefan Wallin.

Ulkoministerit pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden, joka alkaa klo 11.50 Ruotsin aikaa. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa.

Aika: 8.4.2025 klo 9–13 Ruotsin aikaa. Lehdistötilaisuus klo 11.50.

Paikka: Villa Foresta, Lidingö, Tukholma

Katso koko ohjelma täältä: https://hanaholmen.fi/en/events/hanalys-2025-en

Seuraa Hanalys-foorumia suorana verkossa täällä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzlmZDUxN2YtNTM1NC00ZjExLTllZjgtN2I5MTY3MzBmNmU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22166630b0-a653-4dc5-ba00-dc0847075f53%22%2c%22Oid%22%3a%22679221b8-a7f9-462b-a6e4-93d4c11ca0f7%22%7d

Seuraa lehdistötilaisuutta täällä: www.youtube.com/live/mxB5kteo1yw

Ilmoittautumiset ja lisätiedot seminaarista: Hanaholmenin viestintäjohtaja Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. +358 40 767 7373

Ilmoittautuminen lehdistötilaisuuteen: Osastosihteeri Julia Puhony, julia.puhony(at)gov.se, puh. +46 76 135 45 43