Uusi teknologia mullistaa nanokuitujen tuotannon

Acouspin Oy:n patentoitu teknologia mahdollistaa nanokuitujen valmistamisen niin, että niiden kokoa voidaan säätää reaaliaikaisesti tuotantoprosessin aikana. Nämä nanokuidut ovat jopa 100 kertaa ohuempia kuin hius, ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi bakteerien suodattamiseen ilmasta tai mikromuovien poistamiseen vedestä.

Acouspin kehittää teknologiaa, jota kutsutaan ultraäänipohjaiseksi sähkökehruuteknologiaksi (engl. Ultrasound Enhanced Electrospinning, USES). Uusi menetelmä mahdollistaa läpimitaltaan vain nanometrin paksuisten kuitujen tuottamisen useista eri materiaaleista, mikä on merkittävä edistysaskel sähkökehruun alalla. Acouspinin teknologian joustavuus avaa laajan valikoiman sovelluskohteita eri toimialoilla, kuten suodattaminen, sähköinen liikkuminen, terveydenhoito ja lääketeollisuus.

− Teknologiamme on erinomainen esimerkki siitä, mitä voidaan saavuttaa yhdistämällä eri tieteenaloja, kuten tekoälyä, fysiikkaa ja materiaalitiedettä luomaan uusia deeptech-ratkaisuja, sanoo Helsingin yliopiston elektroniikan professori Ari Salmi.

Skaalautuvaa nanokuitutuotantoa teolliseen käyttöön

Acouspin on onnistuneesti osoittanut teknologiansa kaupallisen potentiaalin ja skaalautuvuuden, ja se keskittyy nyt hyödyntämään tätä mahdollisuutta nanokuitujen valmistamiseen useilla eri teollisuuden aloilla. Nanokuitujen kasvavan kysynnän ansiosta Acouspin on hyvissä asemissa siirtymään pienimuotoisesta tuotannosta teollisen mittakaavan tuotantokapasiteettiin. Koska Acouspinin ultraääniteknologia on laajennettavissa useille teollisuuden aloille, sillä on kaikki edellytykset päästä markkinaan, jonka arvo on jopa 20 miljardia.

− Me myymme teknologiaamme niin, että kynnys sen käyttöönotolle on mahdollisimman matala, toisin sanoen alhainen aloitusmaksu ja pay-as-you-go-hinnoittelu. Palvelu sisältää helppokäyttöisen käyttöliittymän ja tekoälyohjatun prosessoinnin, joka kykenee jatkuvasti parantamaan tuotantoa, sanoo toimitusjohtaja Maximilian LeRoux ja jatkaa:

− Viemme nanokuitujen tuotannon asiantuntijuutta vaativista prosesseista tekoälyohjattuihin nanokuitutyökaluihin. Poistamalla esteitä ja optimoimalla tuotantotehokkuutta raivaamme tietä nanokuitujen laajemmalle käytölle jokapäiväisissä sovelluksissa.

Tutkimusyhteistyöllä ja asiantuntemuksella spinout-yhtiöksi

Acouspinin teknologia perustuu yli kymmenen vuoden huippututkimukseen, jota on tehty Helsingin yliopistossa ja yhteistyössä Tarton yliopiston kanssa. Uusi innovatiivinen spinout syntyi lopulta fysiikan osaston elektroniikan tutkimuslaboratorion (ETLA) professori Ari Salmen johtaman tutkimusryhmän työn tuloksena.

− Acouspinin kaupallistamismatka haavanhoidon konseptista edistykselliseen skaalautuvaan nanokuituteknologiaan todistaa yhteistyön voiman ja merkityksen. Tällä teknologialla on suuri kaupallinen ja teollinen potentiaali, joten uskomme Acouspinin menestykseen, sanoo Helsingin Innovaatiopalvelut Oy:n toimitusjohtaja Marko Hakovirta.

Toimitusjohtaja Maximilian LeRoux’n, teknologiajohtaja Felix Sundbladin ja lead engineer Jere Hyvösen yhdessä perustama Acouspin Oy sai alkupääomaa Helsingin yliopiston rahastoista. Helsingin yliopiston teknologiansiirto ja kaupallistamisyhtiö Helsingin Innovaatiopalvelut Oy tuki kaupallistamisen valmistelua. Acouspin perustettiin vuonna 2024, ja sen toimipiste sijaitsee Espoossa.