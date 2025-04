Ennuste: Ruuan hinta lähtee maltilliseen nousuun – kansainväliset jännitteet tuovat epävarmuutta ruokamarkkinoille

”Ennusteeseen tuo suurta epävarmuutta kansainvälisten jännitteiden lisääntyminen ja etenkin Yhdysvaltain tullipolitiikka. Tullit ja vastatullit ovat kansainvälisen kaupan kannalta kielteinen asia ja hidastavat kasvua myös maa- ja elintarviketaloudessa”, sanoo maatalousekonomisti Pekka Kinnunen.

Suomessa Yhdysvaltojen tullien vaikutukset olisivat enimmäkseen välillisiä ja tulisivat EU:n markkinoiden kautta. Yhdysvaltoihin viedään Suomesta pääasiassa juustoja sekä alkoholia ja tuodaan muun muassa hedelmiä ja juomia. Sen sijaan koko EU:lle Yhdysvallat on maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden viennissä toiseksi tärkein kumppani.

Elintarvikeviennin kasvu jatkuu kuitenkin tänä vuonna, mutta hitaammin kuin hallitusohjelmassa tavoiteltu viennin kaksinkertaistaminen edellyttäisi. Viennin vahva veturi on maitosektori.

Ruuan hinta nousee tänä ja ensi vuonna

Ruuan hinta nousee tänä vuonna 2,5 prosenttia, eli hieman yleistä inflaatiota nopeammin. Ensi vuonna nousua kertyy hieman vähemmän. Hintoja nostavat elintarviketeollisuuden kustannusten nousu ja kuluttajien ostovoiman elpyminen.

Varsinkin alkuvuonna inflaatiota on ylläpitänyt kahvin ja suklaan hintojen nousu. Nousua on vuoden aikana odotettavissa myös maitotuotteissa, ja lihoissa naudanlihan kysynnän lisääntyminen luo nousupaineita. Toisaalta hintojen nousua hillitsee kauppojen hintakampanjointi.

”Suomessa ruuan hinnannousu on hitaampaa kuin EU:ssa keskimäärin. Muissa Pohjoismaissa nousu on kiihtynyt alkuvuodesta. Esimerkiksi Ruotsissa ruuan hinta nousi helmikuussa lähes 4 ja Tanskassa lähes 6 prosenttia vuoden takaisesta”, sanoo tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg.

Maidon vahva kysyntä nostaa tuottajahintaa Suomessa

Maidon kysyntä maailmalla jatkaa kasvuaan, erityisesti Etelä- ja Itä-Aasiassa. EU:ssa kysyntä säilyy vakaana, kun maitojalosteiden kasvava kulutus kompensoi nestemäisten maitojen kulutuksen laskua.

”Vahva kysyntä näkyy myös tuottajahinnoissa. Suomessa maidon tuottajahinta kääntyi nousuun viime syksyn aikana, ja tuottajahinnan nousu on tänä vuonna merkittävä viime vuoden keskimääräiseen hintaan verrattuna”, sanoo vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala.

Tullit tuovat näkymiin epävarmuutta, sillä Yhdysvallat on EU:lle tärkeä juustojen vientikohde.

Naudanlihan kulutus Suomessa on lisääntynyt, koska se on jo pidempään ollut suhteellisesti edullisempaa muihin lihalajeihin verrattuna. Kasvuun on onnistuttu vastaamaan väliaikaisesti, mutta pidemmän aikavälin eläinmäärien väheneminen näkyy niukkuutena naudanlihamarkkinoilla.

”Niukkuudesta huolimatta naudanlihan tuottajahinta nousee tänä vuonna vain vähän, sillä naudanlihan tuotannon vahva kytkös maitosektoriin hillitsee hintakehitystä. Vain pieni osa tarjonnasta tulee lihakarjasta”, sanoo maatalousekonomisti Mauri Yli-Liipola.

Viljojen hintakehityksestä odotetaan rauhallista, mutta niiden kohdalla iso epävarmuustekijä on Venäjän hyökkäyssota. Isot käänteet konfliktissa näkyisivät välittömästi viljojen hinnoissa.

Yrittäjätulo nousee kotieläinsektorin vetämänä

Maatalouden yrittäjätulo nousee tänä vuonna jonkin verran viime vuoteen verrattuna, ja on lähellä viiden viimeisen vuoden keskiarvoa.

Tänä vuonna maidon tuottajahinnan nousu kasvattaa markkinatuottoja erityisesti kotieläinsektorilla. Samaan aikaan tuotantopanosten kustannukset kokonaisuudessaan hieman laskevat, etenkin rehujen osalta.

Koko ennuste on julkaistu PTT:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.ptt.fi/ennusteet/maa-ja-elintarviketalous-kevat-2025/