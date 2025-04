Kentän ulkopuolella tehdään nyt isoja peliliikkeitä – kolmen toimijan yhteistyö tukee nuoria

TueTiimiä.fi, PostNord ja Suomen Koripalloliitto ovat käynnistäneet yhteistyön, jonka tavoitteena on turvata yhä useamman lapsen ja nuoren mahdollisuus harrastaa. Yhteistyön keskiössä on uusi TueTiimiä-varainhankinta-alusta, jonka kautta on ohjattu jo yli 450 000 euroa suomalaisen harrastus-, koulu- ja yhdistystoiminnan tueksi.

TueTiimiä.fi tarjoaa joukkueille vaivattoman tavan kerätä varoja: tukijat tilaavat suomalaisyritysten tuotteita verkkopalvelun kautta, seura saa myynnistä 15–60 % ja tilaukset toimitetaan suoraan tukijoille PostNordin toimesta. Huhtikuun ajan PostNord tukee kampanjaa toimittamalla kaikki tilaukset noutopisteisiin ilman toimituskuluja, tehden varainhankinnasta entistäkin sujuvampaa.

"Meille PostNordilla on tärkeää kantaa vastuumme eettisenä toimijana ja osana suomalaista yhteiskuntaa. Yhteistyö TueTiimiä.fi:n kanssa on oivallinen tapa tukea logistiikkatoimijana lasten ja nuorten arkea. Olemme ylpeitä, että saamme olla osa tätä kokonaisuutta”, PostNordin viestintäjohtaja Katja Luotola sanoo.

Suomen Koripalloliitto on mukana yhteistyössä, koska se näkee varainhankinnan tuen ratkaisevana harrastamisen jatkumisen kannalta.

”Valitettavan moni perhe kamppailee harrastuksesta aiheutuvien maksujen kanssa. Olemme vastaanottaneet Koripalloliiton ja PostNordin yhteistyön myötä perustettuun We deliver -rahastoon yhteensä 4008 hakemusta, joten tarve tuelle on todellinen. Mielestäni on äärettömän tärkeää, että voimme olla yhdessä meidän pääyhteistyökumppanimme sekä TueTiimiä palvelun kanssa helpottamassa seurojen ja joukkueiden varainhankintaa. Onnistunut varainhankinta on kuitenkin edellytys harrastuksen kustannusten madaltamiseen.” kommentoi Koripalloliiton myyntipäällikkö Jussi Laurila.

Varainhankinta on perinteisesti ollut aikaa vievää ja työlästä. Monen mielikuva siihen liittyy edelleen ovelta ovelle kiertämiseen tai mokkapalojen leipomiseen.

"TueTiimiä.fi syntyi halusta tehdä varainhankinnasta helpompaa, reilumpaa ja mielekkäämpää. On upeaa, että yhteistyön kautta pystymme nyt auttamaan sekä yksittäisiä joukkueita että vähävaraisia perheitä laajemmin," sanoo Erno Meriläinen, TueTiimiä.fi:n perustaja ja toimitusjohtaja.

Huhtikuun aikana jokaisesta tehdystä tilauksesta lahjoitetaan osa myös Suomen Koripalloliiton We Deliver -rahastoon, joka tukee vähävaraisten lasten ja nuorten koripalloharrastusta.

Yhteistyö yhdistää konkreettisen arjen tuen, sujuvan teknologian ja yhteisen tahtotilan – mahdollistaa lasten liikkumisen ja unelmien tavoittelun myös tulevaisuudessa.



Lisätietoja:

www.tuetiimia.fi

erno@tuetiimia.fi / Erno Meriläinen, TueTiimiä.fi perustaja ja toimitusjohtaja

jussi.laurila@basket.fi / Jussi Laurila, Koripalloliiton myyntipäälikkö

katja.luotola@postnord.com / Katja Luotola, PostNordin viestintäjohtaja