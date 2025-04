Kohdunkaulansyövän seulonnan voi tehdä kotona

Tämän vuoden ensimmäiset kutsukirjeet lähtivät helmikuun alussa. Kutsukirjeessä ei anneta valmista aikaa, vaan jokainen varaa itselleen sopivan ajan digitaalisesti Fimlabin ajanvarausjärjestelmästä https://fimlab.vihta.com/ tai puhelimitse. Näytteenoton suorittavat hyvinvointialueen omat äitiys- ja ehkäisyneuvoloiden työntekijät.

Jos asiakas ei ole käynyt näytteessä 8 viikon sisällä ensimmäisestä kutsusta, hänelle tulee muistutuskutsu. Muistutuskutsussa kerrotaan mahdollisuudesta ottaa näyte itse tilaamalla näytteenottopaketti kotiin. Jos näytteessä todetaan HPV-virus, asiakkaan tulee varata aika uusintanäytteeseen vastaanotolle.

– HPV-näytteenotto on erittäin tärkeä ja helppo tapa saada kivuttomasti hyvin varhaisessa vaiheessa esille mahdolliset muutokset, jotka voisivat johtaa kohdunkaulansyöpään, kannustaa osastonhoitaja Marjaana Carlsson.

Seulontojen osallistumisprosentti on Pohjanmaalla ollut yli maan keskiarvon

Pohjanmaan hyvinvointialueella vuoden 2024 osallistumisprosentti oli 73 prosenttia, kun asiakkaat ovat saaneet varata itselleen sopivan ajan. Keskimäärin Suomessa kohdunkaulansyövän seulontaan osallistuu noin 70 prosenttia kutsutuista.

Fimlab lähettää kutsut kaikille 30–65-vuotiaille naisille HPV-näytteenottoon viiden vuoden välein. Kutsukirje HPV-näytteeseen tulee asiakkaille joko kirjeitse kotiin tai OmaPostin kautta. Kutsussa on lisätietoja sekä esitietolomake näytteenottoa varten.

Seulonta on helppo tapa löytää solumuutokset ennen kuin niistä kehittyy syöpää. Seulonnalla on saatu Suomessa vähennettyä kohdunkaulan syövän esiintymistä 80 prosentilla. Seulontatutkimus on maksuton.