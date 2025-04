SDP:n esittelypuheenvuoro välikysymyskeskustelussa hallituksen lisäleikkauksista soteen ja koulutukseen

Arvoisa puhemies!

Elämme epävakaita aikoja. Turvallisuus on meille suomalaisille entistä tärkeämpää.

Olemme yli puoluerajojen voineet olla pitkälti yksimielisiä maamme ulkoisen turvallisuuden keskeisistä kysymyksistä.

Mutta kokonaisturvallisuus tarkoittaa myös sisäistä turvallisuutta, yhteiskuntamme rauhallisuutta ja kriisinsietokykyä. Laajan turvallisuuden ytimessä on kansalaisten yhdenvertaisuus.

Hallitus on kuitenkin kaudellaan lisännyt politiikallaan epävarmuutta ja heikentänyt monien ihmisten uskoa tulevaisuuteen.

Luottamus hallituksen kykyyn turvata tasa-arvoinen hoitoonpääsy on romahtanut.

Hallitus on leikannut ankarasti hyvinvointiyhteiskunnan ydinpalveluista, kuten sosiaali- ja terveydenhuollosta. Myös koulutukseen on kohdistettu isoja leikkauksia, vaikka sen piti olla erityissuojeluksessa. Hallitus on heikentänyt merkittävästi työelämän yhteistyörakenteita ja vaikeuttanut palkansaajien asemaa.

Kaikkiaan hallituksen saldona on tähän mennessä eurooppalaisittain verrattuna ennätystyöttömyys, heikkenevä koulutusjärjestelmä ja leikkauskierteeseen ajautunut sosiaali- ja terveyssektori.

Hallituksen arvovalinnat ovat eriarvoistaneet ihmisiä ja heikentäneet ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa. Syrjäytyminen ja huono-osaisuus uhkaavat kasvaa, pienituloisuus ja jopa työssä käyvien köyhyys lisääntynyt.

Arvoisa puhemies!

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olleet toistuvasti hallituksen säästöjen kohteena. Jo hallitusohjelmassa palveluihin suunnattiin lähes 1,5 miljardin euron leikkaukset.

Hallitus on romuttanut perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn: hallituksen mielestä hoitoon sopii jonottaa kolme kuukautta aiemman kahden viikon sijaan! Hallitus on korottanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja kautta linjan, korotukset ovat jopa 45 %!

Hallitus vei päätösvallan hyvinvointialueilta ja karsi rajusti sairaaloiden päivystyksiä: yöpäivystys päättyi esimerkiksi Salossa, Varkaudessa, Iisalmessa ja Oulaskankaalla. Palvelutasoa karsittiin esimerkiksi Kouvolassa ja Savonlinnassa. Hallitus on heikentänyt vanhusten hoivan laatua leikkaamalla ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitusta: näin siitäkin huolimatta, että asiantuntijoiden mukaan tämä tarkoittaa, että vanhusten oikeus ihmisarvoiseen elämään vaarantuu. Hallitus on nostanut lääkkeiden hintoja ja omavastuita: pienituloisilla ihmisillä lääkerahat voivat olla pois ruokarahasta.

Sote-uudistus, joka viimein vuosien yrittämisen jälkeen saatiin tehtyä viime kaudella, mahdollistaisi nyt peruspalveluiden vahvistamisen ja kustannusvaikuttavien palveluketjujen rakentamisen. Näin saisimme hillittyä tulevaisuuden sote-kustannuksia ja parannettua suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Hallitus ei kuitenkaan suostu joustamaan hyvinvointialueiden alijäämien kattamisvelvollisuudesta vaan pakottaa ne lyhytnäköisiin säästöihin.

Hyvinvointialueiden säästöremmin vuoksi säästöjä on jouduttu tekemään monista kohteista. Ihmisten arjen sujuvuudelle ja turvallisuudelle tärkeät lähi- ja peruspalvelut ovat heikentyneet, ja palveluiden saatavuus on huonontunut. Tämä ei todellakaan ollut sote-uudistuksen tarkoitus!

Arvoisa puhemies,

Hyvä hallitus, me olemme tänään keskustelemassa siitä, mitä teidän politiikkanne tarkoittaa tavallisille suomalaisille ihmisille.

Pääministeri Orpo!

Viime keväänä teidän hallituksenne linjasi sote-palveluihin vielä 170 miljoonan euron lisäsäästöt ja 75 miljoonan euron opetus- ja kulttuuriministeriöön. Helmikuun lopussa te lupasitte julkistaa lisäleikkausten sisällöt "hyvissä ajoin" ennen vaaleja.

Ennakkoäänestys alue- ja kuntavaaleissa alkaa juuri tänään. Te julkaisitte leikkauslistanne viime torstaina ja olemme saaneet nyt alle viikon tulkita, mitä teidän listanne mahdollisesti tarkoittaa.

Sen sijaan, että pääministeri Orpo itse vastaisitte tänään oppositiopuolueiden yhteiseen välikysymykseen, laitatte ministeri Juuson vastaamaan teidän lupauksestanne. Eikö teillä ollut kanttia itse vastata leikkauspolitiikkanne seurauksista?

Te suuntaatte uudet yli 60 miljoonan euron leikkaukset sosiaalipalveluihin. Tämän lisäksi ne alkuperäiset 100 miljoonan euron säästöt sosiaalipalveluihin – joista lupasitte eduskunnalle tiedon – ne ovat edelleen hämärän peitossa. Te lykkäätte niitä eteenpäin, mutta ne ovat tulossa.

Ja kuulimmeko me mitään opetus- ja kulttuuriministeriöön kohdistuvista leikkauksista? Hallitus on ilmoittanut, että päätöksiä leikkauksista tulisi kehysriihessä. Mutta mistä leikkaukset tehdään? Tähän asti te olette vähätelleet opetukseen ja kulttuuriin tehtyjä säästöjä vetoamalla siihen, kuinka pieniä summia on leikattu.

Tiedämme kuitenkin, että leikkausten vaikutukset ovat paljon suurempia, kuin annatte ymmärtää. Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen leikkausten piti kohdistua aikuiskoulutukseen. Opettajien irtisanomiset ja lomautukset sekä opintolinjojen supistamiset vaikuttavat väistämättä myös oppivelvollisten koulutukseen.

Kulttuurileikkaukset ja ALVin nosto ovat johtaneet työttömyyden kasvuun, kulttuuritarjonnan alueelliseen heikkenemiseen ja kulttuurialan yleiseen taloudelliseen heikentymiseen. Ja nyt siis lisäleikkaukset kaiken päälle!

Pääministeri Orpo! On selvää, että leikkauslistanne julkaisu oli suuri bluffi!

Te pimitätte edelleen sosiaalihuollon säästöjä 100 miljoonan euron edestä. Ja suuntaatte vielä lisääsäästöjä vanhuspalveluihin, vammaispalveluihin ja lastensuojeluun. Aivan uskomattomia arvovalintoja!

Arvoisa puhemies

Muistammehan senkin, miten pääministeri lupasi ennen eduskuntavaaleja, ettei sotesta leikata – ja sen lupauksen arvo ja käytännön pitävyys on todellakin nähty!

Nämä leikkaukset kohdistuvat suomalaisiin, tavallisiin kansalaisiin, jotka ovat näiden palveluiden käyttäjiä – ja nyt näiden leikkausten kohteita.

Teidän viime viikolla päättämänne leikkaukset heikentävät erityisesti niiden ihmisten asemaa, jotka ovat yhteiskunnassa jo heikoimmilla. Listalta löytyy esimerkiksi

yli 16 miljoonan euron vuosittainen leikkaus vanhusten kotipalveluista.

Ja todella, tämä ei teille riitä, vaan näiden lisäksi tuotte myöhemmin esitykset siitä, miten sosiaalipalveluista leikataan vielä 100 miljoonaa euroa lisää joka vuosi!

Arvoisa puhemies,

Hallituksen koulutusleikkaukset ja leikkaukset hoitoon pääsystä ja perusterveydenhuollosta, vanhusten ja vammaisten palveluista, lapsiperheiden tuesta ja lastensuojelusta sekä jatkuvasti kiristyvä säästöruuvi hyvinvointialueiden päätösvaltaan heikentää suomalaisten hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä.

Hallituksen leikkaukset ovat kestämättömiä ja uhkaavat vaarantaa kansakuntamme kriisinsietokykyä.

Mutta vaihtoehto on myös olemassa. Me voimme tehdä toisenlaisia arvovalintoja, joissa suojellaan hyvinvointiyhteiskunnan tärkeimpiä palveluja terveydenhuollosta koulutukseen ja kaikista heikoimmassa asemassa olevien asemaa.

Tästä syystä katsomme, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.