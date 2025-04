Useita biokaasulaitoshankkeita vireillä Pohjois-Suomessa

Lähes puolet Pohjois-Suomen vihreän siirtymän hankkeista on koskenut biokaasulaitoksia ja niihin liittyviä polttoaineiden valmistuslaitoksia. Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa on parhaillaan vireillä neljä biokaasulaitosta koskevaa ympäristölupahakemusta. Lisäksi muutaman biokaasuhankkeen kanssa on käyty ennakkokeskusteluja. Tietyt vihreää siirtymää edistävät hankkeet voivat saada aluehallintoviraston lupakäsittelyssä etusijan vuoteen 2026 saakka.