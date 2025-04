Jämsän Koskentien palvelutalon toimintaan muutoksia toukokuun alussa

Hyvinvointialueen ikääntyneiden asiakasohjaus selvittää yhdessä asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa, mikä on asiakkaan palvelutarve kotihoidon ja muiden palveluiden osalta sekä mitkä ovat palvelutarvetta vastaavat palvelut.

Muutoksia voi tulla asukaskohtaisesti esimerkiksi ateriapalveluihin ja turvapalveluihin. Lisäksi jatkossa ikääntyneiden palveluiden henkilökuntaa on paikalla Koskentien palvelutalossa asiakkaalle myönnettyjen palveluiden mukaisesti. Muina aikoina asiakas saa apua hätätapauksissa turvapuhelimen avulla, mikäli hän on sen palvelun valinnut.

Koskentien palvelutalon ja pienryhmäkodin asukkaille ja omaisille järjestetään info- ja keskustelutilaisuus

Koskentien palvelutalon ja pienryhmäkodin asukkaille ja heidän läheisilleen järjestään huhtikuussa info- ja keskustelutilaisuus, joissa esitellään tilannetta ja keskustellaan asioiden etenemisestä. Asukkaat ja omaiset saavat kutsun tilaisuuteen.

Koskentien palvelutalossa ja ryhmäkodissa asuu reilu 20 asukasta.

Osa Koskentien henkilökunnasta siirtyy 1.5. alkaen kotihoidon työntekijöiksi, joten heillä on asiakaskäyntejä myös muiden kotihoidon asiakkaiden luona Jämsässä. Henkilöstöstä osa on työskennellyt myös Kotimäen yhteisöllisessä asumisessa. Muutokset on käyty läpi henkilökunnan kanssa.

Muutoksella yhdenmukaistetaan palveluiden myöntämisen kriteerejä sekä selkeytetään henkilöstöresurssien käyttöä.