Kokoomuksen Castrén: Opposition välikysymys kuin satumaailmasta, jossa on loputtomasti rahaa ja pätevää henkilöstöä

"Kokoomukselle taloudesta huolehtiminen tarkoittaa palveluista huolehtimista. Se tarkoittaa maksukykyä hankkia kehittyneempiä hoitomuotoja, uusimpia lääkkeitä ja sitä, että henkilöstöä on käytössä riittävästi yhä kasvavaan palvelutarpeeseen”, Castrén sanoo.



Castrén painottaa, että myös ikääntyneiden palveluissa tarvitaan rohkeutta uudistuksiin.



”Pelkästään ikääntyneiden palveluihin tullaan tarvitsemaan toistakymmentä tuhatta lisäammattilaista. Jotta tulevaisuudessa kaikille riittää hoivaa, meidän on pakko vapauttaa hoitajien aikaa – esimerkiksi teknologian avulla, jotta hoitajat ja lääkärit voivat aidosti keskittyä ihmisten kohtaamiseen. Voin vuosikymmenien lääkärin kokemuksella sanoa, että juuri teknologia auttaa meitä ammattilaisia auttamaan ikääntyneitä paremmin”, hän sanoo.



Castrén tyrmää opposition pelottelut siitä, että teknologialla korvattaisiin ihmiset.



"Tosiasiassa teknologian hylkääminen tarkoittaisi, että tuhannet vanhukset jäisivät tulevaisuudessa vaille tarvitsemaansa hoivaa. Kokoomukselle se ei ole vaihtoehto”, Castrén sanoo.

Hyvinvointialueiden rahoitus kasvoi tänä vuonna 2200 miljoonaa euroa. Monilla hyvinvointialueilla on saatu lupaavia tuloksia erilaisista käyttöön otetuista uusista toimintamalleista Castrénin mukaan.



"Esimerkiksi Helsingissä Liikkuva hoitaja -toimintamalli on puolittanut palveluasumisen asiakkaiden päivystyskäynnit, vaikka asiakasmäärät ovat kasvaneet. Se tarkoittaa turvallisempaa hoitoa ja tehokkaampaa resurssien käyttöä – juuri sitä, mitä tarvitaan, kun väestö ikääntyy."



"Suomi ei voi jäädä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehityksessä jälkeen, kun muissa maissa otetaan hurjalla vauhdilla käyttöön uusimpia laitteita, hoitomuotoja ja käytäntöjä sote-ammattilaisten tueksi. Kokoomus haluaa, että Suomi on rohkea hoivan ja hoidon kehityksen kärkimaa, sillä suomalaiset ansaitsevat parhaimmat mahdolliset sote-palvelut”, Castrén sanoo.



Kokoomuksen ryhmäpuhe liitteenä.