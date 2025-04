Young Lions Finland 2025 finalistit on valittu

Kilpailuun on osallistunut 34 tiimiä, jotka jättivät tuomaristolle arvioitaviksi yhteensä 45 työtä. Näistä shortlistalle valittiin 17 työtä ja kaksi tiimiä pääsi shortille kahdessa eri kategoriassa.

Tänä vuonna kilpailukategorioita on viisi: Digital, Film, Media, PR ja Print.

Kilpailutöiden standardit korkealla

Head of Jury Alex Pineda sanoo kilpailutöiden tuomaroinnin edustaneen tänä vuonna erittäin korkeaa kansallista ja kansainvälistä tasoa.

Voittona häämöttävä kilpailumatka Cannesiin on upea ja tavoittelemisen arvoinen palkinto, mutta jo Young Lions -kilpailuun osallistuminen tuo mukanaan arvokkaita oppeja.

"Olemme erittäin tyytyväisiä finalistien valintaan ja jatkamme väsymättä työtämme lopullisten voittajien palkitsemiseksi. Tämän vuoden kilpailuissa tuomaristo oli onnistunut yhdistelmä paikallisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita. Mukana on ollut luovia johtajia huipputason toimistoista muun muassa New Yorkista, Dubaista ja Singaporesta. Arviointikriteerit ovat olleet tiukat, mutta pidimme koko ajan mielessä rakentavan ja ohjaavan lähestymistavan. Palkintomatka Cannesiin on upea, mutta sen lisäksi jokainen osallistuja saa mukaansa arvokkaita oppeja."

Alex Pineda on TBWA\Helsinki -toimiston Chief Creative Officer.

Kilpailutyönä maailman rauha

Tämän vuoden kilpailubriiffin antoi CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation. Tehtävänä oli ratkoa ajankohtaista globaalin rauhan ja viestinnän haastetta tunnetasolla.

"On ollut hienoa nähdä, miten monimuotoisia ajatuksia rauhanvälitys ja konfliktien ratkaisutyö herättää. Osa ideoista hätkähdytti ja ilahdutti. Osa laittoi meidät miettimään mielikuvaa, mikä työstämme on nuorilla. Se on ollut silmiä avaavaa, mielenkiintoista katsottavaa. Hienoa on ollut myös huomata, että rauhantyö kiinnostaa näin monimuotoisella tavalla. Rauhaa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Kiitämme kaikkia osallistujia! Perustajamme sanoin muistutamme, että rauha on tahdon asia", Head of Communications and Private Fundraising Kaisa Raitio sanoo.

Heistä valitaan Cannesiin lähtijät

Young Lions Finland Awards järjestetään 24.4.2025 MTV:llä osoitteessa Konepajankuja 7, Helsinki. Tilaisuudessa palkitaan voittajat.

Kustakin kategoriasta kultaa voittaneet tiimit pääsevät edustamaan Suomea juhannusviikolla Ranskan Rivieralle Cannesiin Young Lions Competitions -kilpailuun.

Tässä ovat finalistit kategorioittain.

DIGITAL

Peacevision: Ayan Aden, NORD DDB and Emma Westerman, Wörks

Steps Towards Peace: Lauri Arjas and Erika Danielsson, Kurio

The Peace Builder: Emma Tikkanen and Janina Tolvanen, Drum Communications

World beefs solved: Veera Paukku, Loiva and Emma Rinneheimo, Freelancer

FILM

Muted: Taneli Lahtinen, Freelancer and Isabel Pohjanen, Freelancer

The second-bravest person: Marianna Metsänheimo and Fanni Perttola, NORD DDB

MEDIA

Conflict Foods: Dimitri Eskelinen, Freelancer and Ignacio José Guerrero Pattugalan, Freelancer

Peace Mode: Aleksi Auvinen, dentsu Finland and Stanislav Hasanov, Valve Branding Oy

PR

Bring more Rauha to the world: Marika Korpela, OSG Viestintä and Ella Laine, The Mighty Starlings

Masterclass in World DOMination: Johanna Vierimaa, United Imaginations and Saana Simander, Bob the Robot / NoA

The Conflict Bill: Vivi Sallinen, Nitro and Vilma Laitakari, Ivalo Creative Agency

The Empty Chair: Carita Karlsson and Otso Lukka, Miltton

UNFILTERED PEACEMAKERS: Salla Huotari and Caroline Inkeroinen, TBWA\Helsinki

PRINT

Fragile peace: Veera Paukku, Loiva and Emma Rinneheimo, Freelancer

Most valuable advice: Johanna Vierimaa, United Imaginations and Saana Simander, Bob the Robot / NoA

Women on mute: Inka Kosonen and Anna Huttunen, SEK

4 generations: Riikka Lahti, Dentsu Creative and Tomi Salo, Bob the Robot

Young Lions kategoriakumppanit 2025

Digital: JCDecaux Finland Oy

Film & Awards-tapahtuma: MTV Oy

Media: Channel Factory

PR: TBWA\Helsinki

Print: Keskisuomalainen Oyj & Sanoma Media Finland