Nuoren arkkitehdin Wuorio-palkinnon saa Nhung Pham asuntojen muuntojoustavuutta pelin keinoin käsittelevästä diplomityöstä

Diplomityössään The Game of Life: Exploring Play as an in-depth qualitative housing preference study method to uncover users’ tacit knowledge towards spatial modification in response to life changes Nhung Pham kehitti pelin tutkiakseen asunnon muuntojoustavuutta Pelaajat muokkaavat kuvitteellista asuntoaan pienoismallimaisella pelilaudalla, muuttuvien elämäntilanteiden mukaan.

”Työ nostaa oivaltavasti esiin asukkaiden hiljaisen tiedon suunnittelun voimavarana. Asunnon muuntojoustavuus on aina ajankohtainen aihe. Työssä on vankka teoreettinen pohja ja asuntopeli on toteutettu hauskasti ja kekseliäästi”, finalistit valinnut arkkitehti, AOR Arkkitehtien osakas Mikki Ristola perustelee. ”Aihepiiriä ja pelin käyttöä osallistavan suunnittelun työkaluna on pohjustettu perusteellisella tausta-analyysillä. Pelit on kuvitettu kauniisti ja pelaajien haastattelut ja keskustelut on dokumentoitu tarkasti.”

Pelaaminen paljastaa piileviä mieltymyksiä

”Asuntosuunnittelu on ollut intohimoni opintojen alusta lähtien. Kun ympäristö- ja energiakriisit pahenevat ja luonnonvarat käyvät yhä niukemmiksi, ymmärrys muuntojoustavasta asumisesta on erityisen tärkeää”, Pham sanoo.

Phamin mukaan asukkaiden käyttäytymisen syvällinen ymmärtäminen on avain toimivien asumisratkaisujen suunnitteluun. Peli valikoitui tutkimuskeinoksi, koska se tarjoaa Phamin mukaan tehokkaan keinon tuoda esiin piilevää käyttäytymistä, joka jää arjessa huomaamamatta.

”Pelit voivat simuloida todellisia tilanteita. Pelaajana voi myös toimia vapaammin ja paljastaa mieltymyksiä ilman ulkoisia paineita”, Pham sanoo.

Pham Nhung in työn valvojana toimi arkkitehti Antti Lehto ja ohjaajana Anne Tervo.

Oulun yliopiston parhaaksi diplomityöksi valikoitui Hanna Turtisen työ Varpuniemen tilan rakennushistoriaselvitys ja restaurointisuunnitelma, joka käsittää selvityksen Inarin Sevettijärvellä sijaitsevan saamelaisen Varpuniemen tilan historiasta ja nykytilasta sekä suunnitelman tilan päärakennuksen restauroinnista.

Tampereen yliopiston parhaaksi työksi nousi Sanni Hujasen diplomityö Kenen Nälkälinnanmäki? Neljä näkökulmaa Nälkälinnanmäen rakennussuojelu- ja kaavoituskiistaan. Työ käsittelee Savonlinnan Nälkämäen puiston ja kirjaston historiaa, nykytilaa ja tulevaisuutta neljän eri teoreettisen viitekehyksen kautta.

Ristolan mukaan kaikki kolme finalistityötä nousivat yhdeksän koulujen valitseman ehdokkaan joukosta erityisen ansiokkaina töinä sekä tieteellisesti että taiteellisesti. ”Ne muodostavat monipuolisen katsauksen arkkitehtuurin alan ajankohtaiseen työhön ja tutkimukseen”, Ristola sanoo.

Gerda ja Salomo Wuorion mukaan nimetty palkinto myönnetään vuosittain ansiokkaimmaksi arvioidun diplomityön tekijälle. Ehdolla palkinnon saajaksi on kustakin kolmesta arkkitehtuurin opetusta tarjoavasta yliopistosta parhaaksi valittu arkkitehtuurin diplomityö.