CMI:n seminaari kokoaa maailman johtavia asiantuntijoita keskustelemaan rauhanvälityksen tulevaisuudesta – pääpuhujina Juan Manuel Santos ja Sanna Marin

Martti Ahtisaari Legacy -seminaarin avaa CMI:n toimitusjohtaja Janne Taalas, joka korostaa kansainvälisen yhteistyön tärkeyttä nykypäivän nopeasti muuttuvassa maailmassa.



”YK:sta on tullut entistäkin korvaamattomampi maailmassa, jossa vallitsee epäjärjestys ja diplomatian tila pienenee. Meidän on vahvistettava keinoja diplomatian ja vuoropuhelun lisäämiseksi. Kestävän rauhan edellytykset syntyvät vain tuomalla erilaiset toimijat yhteen ja löytämällä yhteisiä ratkaisuja.”

Seminaarin pääpuhujina ovat Nobelin rauhanpalkinnon saanut Kolumbian entinen presidentti ja The Elders -ryhmän puheenjohtaja Juan Manuel Santos sekä Suomen entinen pääministeri Sanna Marin. International Crisis Groupin toimitusjohtajan Comfort Eron moderoima keskustelu keskittyy erityisesti monenvälisen järjestelmän elvyttämiseen, luottamuksen uudelleenrakentamiseen ja kansainvälisen hallinnon vahvistamiseen.



Juan Manuel Santosin mukaan konfliktien ratkaisu vaatii poliittista tahtoa, mutta yksinään se ei riitä rakentamaan kestävää rauhaa.



"Martti Ahtisaaren perintö rauhanvälittäjänä ja kansainvälisen yhteistyön puolestapuhujana on nykypäivän pirstaloituneessa maailmassa tärkeämpi kuin koskaan. Hän muistuttaa meitä siitä, että poliittisen tahdon löytyessä kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa, mutta kestävän rauhan saavuttamiseksi oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien on oltava rauhanprosessin ytimessä. The Elders -neuvoston puheenjohtajana minulla on kunnia jatkaa presidentti Ahtisaaren työtä rauhan eteen ja kehotankin rauhanneuvotteluihin osallistuvia johtajia Ukrainasta Lähi-itään omaksumaan hänen periaatteensa, nöyryytensä ja järkkymättömän sitoutumisensa rauhaan," sanoo Juan Manuel Santos.

"Jos työskentelemme yhdessä, löydämme ratkaisut. Nämä Martti Ahtisaaren sanat antavat meille toivoa maailmassa, jossa sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää koetellaan ja jossa lukuisat globaalit kriisit vaativat kiireellisiä ratkaisuja. Toivon, että presidentti Ahtisaaren perintö kannustaa meistä jokaista olemaan muutoksentekijöitä ja työskentelemään yhdessä oikeudenmukaisemman, rauhanomaisen ja kestävämmän maailman puolesta", Sanna Marin sanoo.



Pääpuhujien Juan Manuel Santosin ja Sanna Marinin lisäksi seminaarin ohjelmaan kuuluu paneelikeskustelu, jossa lavalle nousevat suurlähettiläs Martin Kimani, entinen Yhdysvaltain Afghanistanin naisten erityislähettiläs Rina Amiri, Yhdysvaltain entinen Afrikan asioista vastannut apulaisulkoministeri Chester A. Crocker sekä YK:n entinen apulaispääsihteeri Jeffrey Feltman. Paneelissa tarkastellaan keinoja diplomatian ja kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseksi muuttuvassa geopoliittisessa tilanteessa.



Tilaisuutta pääsee seuraamaan suorana lähetyksenä UN TV:n kautta alkaen klo 22.00 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin.

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation järjestää vuoden 2025 aikana sarjan perustajansa perintöä kunnioittavia tilaisuuksia eri puolilla maailmaa tuoden yhteen poliittisia johtajia, käytännön toimijoita sekä yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Tilaisuuksilla pyritään synnyttämään keskusteluita rauhasta ja rauhantekemisen tulevaisuudesta. YK:n päämajassa New Yorkissa pidettävän tilaisuuden CMI järjestää yhteistyössä International Crisis Groupin sekä Suomen ja Namibian YK-edustustojen kanssa.