Työpaikkojen määrä romahti – näillä aloilla ja alueilla on eniten töitä

Suomen suurimmalla työnhakupalvelulla Duunitorilla julkaistiin tammi–maaliskuussa noin 99 000 työpaikkailmoitusta, mikä oli 18 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna ja 55 prosenttia vähemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Samaan aikaan työnhakijoita on liikkeellä poikkeuksellisen paljon. Duunitorin työpaikkailmoitusten lukukerrat kasvoivat 41 prosenttia suhteessa viime vuoteen.

”Epävarma taloustilanne näkyy edelleen selkeästi työmarkkinoilla. Moni työnantaja ei uskalla nyt rekrytoida, ja lukuisat suomalaiset ovat irtisanomisten vuoksi vailla työtä. Jo viime vuonna avoimien työpaikkojen määrä laski merkittävästi, joten tilanne on ollut synkkä pitkään. Toivottavasti näemme vielä tämän vuoden aikana käänteen parempaan suuntaan”, kommentoi Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen.

Myös kesätöiden määrä on laskenut. Kesätyöpaikkailmoituksia julkaistiin marras–maaliskuussa 20 300, mikä oli 5 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten ja 36 prosenttia vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. Kesätöissä pudotus ei siis ole yhtä suuri kuin kaikissa avoimissa työpaikoissa.

”Tämä on tyypillistä, sillä kesätyörekrytointi on työnantajalle huomattavasti pienempi taloudellinen investointi kuin vaikkapa vakituisen työntekijän palkkaaminen.”

5 alaa, jotka työllistivät eniten

Näillä toimialoilla julkaistiin eniten työpaikkailmoituksia Duunitorilla tammi–maaliskuussa (suluissa muutosprosentti suhteessa vuoden takaiseen):

Rakennusala: 11 290 ilmoitusta (+13 %) Sosiaali- ja hoiva-ala: 11 260 ilmoitusta (–41 %) Myynti- ja kaupan ala: 9 200 ilmoitusta (–15 %) Teollisuus ja teknologia: 7 800 ilmoitusta (–8 %) Ravintola- ja matkailuala: 7 000 ilmoitusta (–18 %)

Eniten työllistävistä aloista rakennusala on ainoa, jolla työpaikkailmoitusten määrä on kasvanut. Lue lisää rakennusalan tilanteesta.

Teollisuudessa ja teknologiassa lasku on maltillisempaa kuin muilla suurilla aloilla.

Suurimmista aloista merkittävin pudotus on sosiaali- ja hoiva-alalla.

Myös terveydenhuollon työpaikat ovat vähentyneet: alalla julkaistiin noin 38 prosenttia vähemmän työpaikkailmoituksia kuin viime vuonna.

”Sosiaali- ja terveysalan laskua selittävät osaltaan hyvinvointialueiden säästöt, jotka ovat vähentäneet alan avoimia työpaikkoja merkittävästi”, Salonen kertoo.

”On myös hyvä huomioida, että alkuvuodesta on kesätyörekrytointien kuumin sesonki, mikä vaikuttaa työpaikkojen tarjontaan. Esimerkiksi ravintola-ala ja kaupan ala palkkaavat aina runsaasti kesätyöntekijöitä.”

Näillä alueilla oli eniten avoimia työpaikkoja

Näillä alueilla julkaistiin eniten työpaikkailmoituksia Duunitorilla tammi–maaliskuussa (suluissa muutosprosentti suhteessa vuoden takaiseen):

Uusimaa: 34 280 ilmoitusta (–11 %) Pirkanmaa: 9 250 ilmoitusta (–22 %) Varsinais-Suomi: 7 710 ilmoitusta (–27 %) Pohjois-Pohjanmaa: 5 550 ilmoitusta (–17 %) Lappi: 3 830 ilmoitusta (–15 %) Pohjois-Savo: 3 670 ilmoitusta (–30 %) Keski-Suomi: 3 670 ilmoitusta ( –29 %) Pohjanmaa: 3 130 ilmoitusta (–29 %) Satakunta: 2 790 ilmoitusta (–25 %) Päijät-Häme: 2 530 ilmoitusta (–17 %)

Avoimien työpaikkojen määrä on laskenut ympäri Suomen.

Eniten työpaikkoja tarjoavista alueista vähiten laskua oli Uudellamaalla ja Lapissa.

Suurin pudotus työpaikkojen määrässä oli Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla.

”Yleisesti ottaen suurissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa on eniten työpaikkoja. Lappi on poikkeus, jossa on turismin vuoksi runsaasti työmahdollisuuksia. Myös pientä piristymistä osoittanut rakennusala on lisännyt Lapin avoimien työpaikkojen määrää”, Salonen sanoo.

”Vaikka työpaikkoja on vähemmän kuin hakijoita, työmarkkinoilla vallitsee edelleen kohtaanto-ongelma. Se tarkoittaa, että työpaikkojen sijainti ja vaatimukset eivät aina sovi yhteen ihmisten osaamisen ja asuinpaikan kanssa. Paikkakunta, ala, työnantajan maine ja työtehtävä vaikuttavat suuresti siihen, kuinka helppoa on löytää sopivat tekijät. Tässäkin taloustilanteessa monella työnantajalla on siis myös vaikeuksia houkutella osaajia.”

