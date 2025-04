HelsinkiMission muutosneuvottelut ovat päättyneet

Uusia ratkaisuja työelämän yksinäisyyteen – HelsinkiMissio yhdistää nuoret, työpaikat ja oppilaitokset ratkomaan vakavaa ongelmaa 30.1.2025 07:00:00 EET | Tiedote

Kasvaneet luvut nuorten työpaikoilla kokemasta yksinäisyydestä herättävät huolta. Onneksi ratkaisuja yksinäisyyden vähentämiseen on olemassa. HelsinkiMission Work to Belong -ohjelma yhdistää nuoret, työpaikat ja oppilaitokset ratkomaan ongelmaa. Käytössä on jo toimiviksi havaittuja ratkaisumalleja ja lisäksi kehitetään uusia.