Mitä tapahtuu, kun taide- ja kulttuuriorganisaatiolta leikataan 100 000 euroa?

Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus on asiantuntijaorganisaatio, jolla on tärkeä rooli suomalaisen sirkuksen ja tanssin toimintaedellytysten edistämisessä, ammattilaisten tukemisessa ja kansainvälistymisessä. Näillä pienehköillä taiteenaloilla ei ole juuri muita tukirakenteita, äänitorvea päättäjien suuntaan tai kansainvälistymisen edistäjää. Silti organisaatiolta leikattiin tänä vuonna lähes 100 000 euroa.

Tiedotuskeskukset ovat välittäjäporrasta, joka tekee työtä taiteilijan ja hänen työmahdollisuuksiensa hyväksi. Ne eivät ole edunvalvojia sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan tukirakenteita, joilla edesautetaan taidealojen edellytyksiä kukoistaa ja kehittyä maassamme. Niiden asiantuntemusta hyödyntävät niin opetus- ja kulttuuriministeriö taidepolitiikassaan kuin taidealojen ammattilaiset työssään. Leikkausten seurauksena nämäkin taide- ja kulttuurialoja edistävät rakenteet heikentyvät entisestään.

Mittavalla organisaation valtionavustuksen leikkauksella on pitkälle ulottuvia haittavaikutuksia toimintaan ja sitä kautta alan taiteilijoihin ja muihin ammattilaisiin. Lisäksi muun rahoituksen hankinta vaikeutuu, kun alan kehittämishankkeisiin tarvittavaa omarahoituspohjaa ei enää ole.

Kun resurssit toimintaan kutistuvat, kuka ottaa hoitaakseen sen tehtävän, joka esimerkiksi Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskuksella on ollut näiden alojen edistäjänä ja kansainvälistymisen kehittäjänä?

"Kuka muu näitä [vienninedistämismatkoja] järjestäisi? Rahoituksen haasteet pienillä toimijoilla ovat suuret ja Tiedotuskeskuksen matkatuki ja kontaktit taiteilijoiden verkostoitumisen kannalta ovat ensiarvoisen tärkeitä." – Palaute kansainväliseen esittävien taiteiden markkinointitapahtumaan suuntautuneen verkostoitumismatkan osallistujalta vuonna 2024.

Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskuksen yleisavustus tälle vuodelle on 556 000 euroa, kun viime vuonna se oli 653 000 euroa. Lähes 100 000 euron eli 15 % leikkaus aiheuttaa välittömiä seurauksia toimintaan. Leikkaussumma on niin iso, että vakituista henkilöstöä joudutaan pienentämään yhdellä henkilötyövuodella.

“Tiedotuskeskuksen hallitus linjasi maaliskuun lopussa, että asiantuntijat ovat organisaation tärkein resurssi, josta ei ole varaa tinkiä yhtään enempää kuin nyt jouduttiin tekemään. Sen sijaan tiedotuskeskus muuttaa pienempiin tiloihin ja karsii muita kiinteitä kuluja”, kertoo toiminnanjohtaja Tove Ekman.

Yhtään toiminnan osa-aluetta ei lopeteta kokonaan, mutta toiminnan volyymi kärsii, millä puolestaan on seurauksia toiminnan vaikuttavuudelle. Kansainvälistä toimintaa joudutaan supistamaan jonkin verran.

Henkilöresurssien vähennys kohdistuu ensisijaisesti viestintään. Viestintä on tiedotuskeskuksen keskeisimpiä tehtäviä strategisten tavoitteiden toteuttamisessa. Kun viestintä vähenee, on riski, että sillä on vaikutusta alojen tunnettuuteen ja näkyvyyteen – ja sitä kautta sirkus- ja tanssitaiteilijoiden työskentelymahdollisuuksiin maassamme.