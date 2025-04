HIFK jatkaa töitä palatakseen vahvempana

HIFK on vuonna 1897 perustettu suomenruotsalainen urheiluseura, jonka edustusjoukkue pelaa jääkiekon SM-liigassa. Joukkueen kotihalli on Nordenskiöldinkadun varrella sijaitseva Helsingin jäähalli. HIFK on seitsemällä Suomen mestaruudellaan SM-liigan menestyneimpiä joukkueita ja yksi Suomen tunnetuimmista urheilubrändeistä.