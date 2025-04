Elokuvaohjaaja Ingmar Bergmanin ja näyttelijä Liv Ullmannin tytär Linn Ullmann on kirjoittanut useita omaelämäkerrallisia romaaneja, joista viimeisin on Flicka,1983 (2022). Hänen tunnetuimpia teoksiaan ovat Ennen kuin nukahdat ja Levoton lapsuus. Jälkimmäinen pohjautuu hänen kesämuistoihinsa isänsä luona Gotlannin Fårössä, ja se palkittiin Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnolla vuonna 2016. Ullmann on aiemmin asunut New Yorkissa ja opiskellut New York Universityssä, ja hän asuu nykyään Oslossa.

Kirjallisuuden Masterclass on avoin kaikille kiinnostuneille, mutta se on ensisijaisesti suunnattu kirjailijoille, kääntäjille ja kirjailijan urasta haaveileville. Mukaan pääsee vain hakemalla. Kirjoita vapaamuotoinen hakemus (500–1500 merkkiä) jossa perustelet, miksi juuri sinun tulisi päästä mukaan kurssille. Hakemuksen voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Mukaan pääsevät kurssilaiset valitsee Helsinki Litin, Linn Ullmannin kustantamon Otavan ja Konstsamfundetin edustajista koostuva raati.

Tapahtuman aikana on mahdollisuus esittää kysymyksiä Linn Ullmannille sekä ostaa hänen kirjojaan signeerattuna.

Hakuaika kurssille on 4.4.-13.4.2025.

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen masterclass@helsinki-lit.fi

Ilmoitamme kaikille kurssille valituille mukaan pääsemisestä henkilökohtaisesti.

Masterclass#2

Vieraana kirjailija Linn Ullmann

Tiistai 13.5. klo 15.00-18.00

Amos Andersonin kotimuseo, Yrjönkatu 27, Helsinki

https://www.facebook.com/events/968597612061575/

https://helsinki-lit.fi/masterclass/

www.helsinki-lit.fi

https://konstsamfundet.fi

Lisätiedot:

info@helsinki-lit.fi

Milla Palovaara, Helsinki Lit

Tuottaja/Producent/Producer

milla.palovaara@helsinki-lit.fi

Mary Gestrin, Konstsamfundet

Direktör/ Johtaja/ Director

Utveckling och Kommunikation/ Kehitys ja Viestintä/ Development and Communications

mary.gestrin@konstsamfundet.fi

Masterclass #2: Linn Ullmann

Helsinki Lit och föreningen Konstsamfundet fortsätter sin satsning på litterära mästarkurser under 2025, denna gång med den norska författaren Linn Ullmann, som kommer till Amos Andersons hem i Helsingfors den 13 maj för att prata om sitt författarskap i ett fördjupat samtal med Helsinki Lits programchef Philip Teir.

Linn Ullmann har en rad självbiografiskt förankrade romaner bakom sig, senast Flicka, 1983 (2022). Ullmann är dotter till filmregissören Ingmar Bergman och skådespelaren Liv Ullmann. Bland hennes mest kända verk finns Innan du somnar och De oroliga. Den senare tar avstamp i författarens somrar hos pappan på Fårö i Gotland och belönades med Nordiska rådets litteraturpris 2016. Linn Ullmann har tidigare bott i New York, där hon studerade vid New York University, men bor numera i Oslo.

Även denna gång välkomnar vi alla intresserade att söka till mästarkursen som i första hand riktar sig till författare, översättare och aspirerande författare. Skicka in en fritt formulerad ansökan på högst 1500 tecken, gärna minst 500 tecken, om varför just du vill delta. Ansökan skickas till adressen masterclass@helsinki-lit.fi senast den 13 april. Ansökan kan skrivas på finska, svenska eller engelska. Deltagarna väljs av representanter för Helsinki Lit, förlaget Otava och Konstsamfundet.

Under evenemanget kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till Linn Ullmann och även få sina böcker signerade.