Digiturvallisuusmessut tarjoaa työkalut tietoturvan parantamiseen

Digiturvallisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti. Globaalit muutokset ja uudet teknologiset uhat tekevät tietoturvasta kriittisen prioriteetin kaikille toimijoille. Ajantasaiset tietoturvaratkaisut, kouluttautuminen ja varautuminen kyberuhkiin on jo välttämätöntä kaikissa organisaatioissa.

”Tämä tapahtuma on suunnattu kaikille digiturvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneille, oman organisaation koosta tai toimialasta riippumatta. Tarjoamme laajan näkymän siihen, miten jatkuviin muutoksiin voidaan varautua”, sanoo tapahtuman myyntipäällikkö Mikael Wänskä.

Kolme ohjelmapolkua

Jyväskylän Messut Oy yhteistyökumppaneineen järjestää Digiturvallisuusmessut jo kolmatta kertaa. Tapahtumasta on muodostunut merkittävä alan kohtaamispaikka, jonka laadukas ohjelma on saanut erityisesti kiitosta.

Päivän monipuolinen ohjelma on suunniteltu niin, että se tarjoaa tietoja ja ratkaisuja digiturvallisuuden kehittämiseen eri toimijoiden tarpeeseen.

Yrityksille esitellään käytännön läheisesti ratkaisuja oman tietoturvan kehittämiseen Troija-lavalla.

Forum-lavan ohjelmasta vastaa Digi- ja väestötietovirasto, joka tuo oman asiantuntijuutensa tapahtumaan ja erityisesti viranomaisille ja julkishallinnon organisaatioille kohdennettua ohjelmaa.

Toisaalta messuilta löytyy myös ajankohtaista ja mielenkiintoista sisältöä ja syvällisempää tietoa kyberturvallisuusalan ammattilaisille ja opiskelijoille Intra-lavalla.

Tänä vuonna mukana on maailman johtavia tietoturvan asiantuntijoita kuten Sami Laiho ja kokenut kyberturvallisuusstrategi-ja -analyytikko Aapo Cederberg. Tapahtumassa on puhumassa myös muun muassa tietokirjailija ja viestintäasiantuntija Janne Riiheläinen, joka on tullut tunnetuksi maanläheisestä ja ymmärrettävästä tavastaan kirjoittaa kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä aiheista, Digi- ja väestötietoviraston VAHTI-verkoston pääsihteeri ja johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku, Teknologiateollisuuden kyberturvallisuustoimialan toimitusjohtaja Peter Sund sekä Cyberday Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Ismo Paananen.

Asiantuntijapuheenvuoroja kuullaan niin alan johtavilta yrityksiltä kuin toimijoilta kuten Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus, Digi- ja väestötietovirasto, Keskusrikospoliisi, Huoltovarmuuskeskus, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Suomen Kyberosaamiskeskus FICEC ja Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus.

Ohjelmassa kuullaan myös Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkusen videotervehdys, jossa hän kertoo kyberturvallisuuden ajankohtaisista teemoista Euroopan unionin päätöksenteossa.

Varaudu huomiseen jo tänään

Laadukkaan ohjelman lisäksi tapahtumassa on näytteilleasettajina tietoturva-alaan erikoistuneita yrityksiä ja toimijoita.

”Tapahtuma mahdollistaa henkilökohtaiset kohtaamiset, joissa voidaan syventää keskustelua ja löytää juuri oman yrityksen tarpeisiin sopivia ratkaisuja. Kävijöiden kannattaa varata kalenterista yksi päivä, joka voi parhaimmillaan suojata yrityksen toiminnan.”

”Toimivaa digiturvaa rakennetaan varautumalla huomisen haasteisiin jo tänään ja Digiturvallisuusmessut tarjoaa tähän tarvittavat tiedot ja työkalut”, Wänskä lupaa.

Tapahtuma on kaikille avoin ja kävijöille maksuton rekisteröitymällä.