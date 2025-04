Hartela ja Turun kaupunki ovat sopineet Linnakaupungin monitoimitalon uudisrakennushankkeen toteuttamisesta allianssimallilla

Hartela rakentaa vähittäiskauppaketju Julalle ensimmäisen myymälärakennuksen pääkaupunkiseudulle 13.3.2025 08:00:19 EET | Tiedote

Hanke on laajuudeltaan lähes 3 000 neliötä, josta varsinaista myymäläpinta-alaa on yli 2 000 neliötä. Hankkeen rakentaminen on alkanut maaliskuussa ja sen odotetaan valmistuvan loppuvuonna 2025. Julan myymälärakennuksen hanke on Hartelan omaperusteinen toimitilahanke.