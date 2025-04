Kansalaisopisto Almassa luennoidaan tekoälyn vaikutuksista – tarkastelussa tekoälyn mahdollisuudet, riskit ja eettiset kysymykset

Luento käsittelee tekoälyn monia ulottuvuuksia ja sen vaikutuksia elämäämme ja yhteiskuntaamme. Asiantuntijat avaavat miten tekoäly voi parantaa elämänlaatua ja luoda uusia mahdollisuuksia, mutta samalla tuoda mukanaan riskejä, jotka voivat vahvistaa negatiivisia käyttäytymismalleja ja olla eettisesti kyseenalaisia.

Luennolla kuullaan asiantuntijoiden puheenvuoroja eri näkökulmista tekoälyn nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Johannes Sumuvuori, toimitusjohtaja ja yliopisto-opettaja

Tekoäly kumppanina - tietotaidon ja luovuuden tanssia ja harha-askelia.

Johannes Sumuvuori on generatiivisten tekoälyjen käyttäytymiseen erikoistunut yliopisto-opettaja, joka vastaa Linginnon kurssien tekoälyintegroinnista ja opettajien tekoälykoulutuksesta. Päivätyön ohella hän konsultoi yrityksiä, yliopistoja, ja toimii Wasa Upin toimitusjohtajana.

Elise Raittila, projektipäällikkö, Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus Muova

Tekoälyn etiikkaa. Miten haitalliset algoritmit voivat aiheuttaa eriarvoisuutta, mielenterveysongelmia tai ympäristöhaittoja. Miten haittoja voidaan estää?

Esityksessään Raittila käy läpi tekoälysovellusten eettisiä haasteita, sekä esittelee näihin liittyviä Charlie-projektissa toteutettuja oppimissisältöjä eri kohderyhmille.

Sanna Peltonen, projektipäällikkö, Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus Muova

Pohjalaiset yritykset haluavat lähteä tekoälymatkalle – yritysten nykytilanne AI2Business-hankkeen valossa

Peltonen esittelee AI2Business-hankkeen tiimoilta luodut yrityspersoonat, jotka kuvaavat alueen yritysten tilannetta tekoälyn hyödyntämisessä. Lisäksi kuulijat pääsevät kurkistamaan AI2Business-hankkeessa luotuun kaikille avoimeen itseopiskelumateriaaliin. AI2Business on Euroopan Unionin osarahoittama hanke.

Luento järjestetään yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVAn kanssa. Luento on osa Muovan EU:n Erasmus+-ohjelman osarahoittamaa CHARLIE-hankketta (Challenging Bias in BigData user for AI and Machine Learning). CHARLIEn tavoitteena on vastata massadatan algoritmisen vinouman haasteeseen edistämällä eettisiä ja osallistavia lähestymistapoja teknologian, tekoälyn ja koneoppimisen opetuksessa.