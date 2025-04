Pohteella pohdittiin hyvinvoinnin edistämisen rooleja, vastuita ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken

Työpaja on osa lakisääteisen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelman 2024–2025 toimeenpanoa. Pohteen aluevaltuusto hyväksyi suunnitelman syyskuussa 2024. Suunnitelmassa on seitsemän kaikkia ikäryhmiä koskevaa hyvinvointitavoitetta: mielen hyvinvointi, yksinäisyyden ehkäisy, rahahuolten väheneminen, terveellisemmät liikunta- ja ruokailutottumukset, päihde- ja rahapelihaittojen ehkäisy, lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja kaatumisten ehkäisy.

Tämän vuoden aikana on tarkoitus selventää eri toimijoiden rooleja, vastuita, tehtäviä ja yhteistyötä. ”Saamme palautetta siitä, että nämä eivät ole selviä, joten niitä on tarpeen selventää. Niin tehdään tai on tehty muillakin hyvinvointialueilla”, Pohteen hyvinvoinnin edistämisen päällikkö Sanna Salmela toteaa.

Valmistelua on toteutettu yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa





Työpajaa varten oli valmisteltu ensimmäisiä, keskeneräisiä luonnoksia rooleista, vastuista ja tehtävistä. Luonnosten valmistelussa on pyritty siihen, että valmistelusta vastaavat sellaiset henkilöt, joilla on aiheeseen liittyvää erityisosaamista organisaatiosta riippumatta. Useimpien luonnosten valmisteluun osallistui Pohjois-Pohjanmaalla toimivia hyvinvoinnin teemaverkostoja. Niiden kautta esimerkiksi moni kunta ja järjestö on jo voinut vaikuttaa luonnoksiin. Työpajassa jatkokehitettiin yhdessä kuvauksia sekä käytiin keskustelua toimijoiden rooleista sekä yhteistyöstä ja yhteisistä käytännöistä.

Loppupuheenvuoroissaan valmistelijat nostivat esille, että päivän anti oli hyvä ja että luonnosten kehitystyössä kasvokkain tapahtuvia tapaamisia tarvitaan. Valmistelijat saivat täydennyksiä ja uusia näkökulmia keskusteluissa eri toimijoiden kanssa.

Kuvausten työstämistä jatketaan työpajan jälkeen. Touko-kesäkuussa Pohde järjestää tunnin pituisia Teams-tilaisuuksia, joissa jatkokehitetään yhdessä seuraavia versioita. Kaikille avoimet tilaisuudet löytyvät Pohteen tapahtumakalenterista. Sanna Salmelan mukaan tavoitteena on, että vuoden 2025 aikana kuvaukset voidaan hyväksyä maakunnallisiksi roolien ja vastuiden sekä yhteistyön kuvauksiksi.

Pohteen yhdyspintalautakunnan puheenjohtaja Sanna Laine totesi loppupuheenvuorossaan, että työpaja oli tärkeä ja kiitti kaikkia osallistujia hyvistä keskusteluista ja yhteisestä kehittämisestä.

Kuvausten valmistelijat ja heidän taustaverkostot





Mielen hyvinvointi (positiivinen mielenterveys): Liisa Kiviniemi, Oulun ammattikorkeakoulu, ja Päivi Vuokila Oikkonen, Diakonia-ammattikorkeakoulu sekä Pohjois-Pohjanmaan ehkäisevän mielenterveys-, päihde- ja lähisuhdeväkivallan verkosto (Miepäväki-verkosto) Yksinäisyyden ehkäisy: Piritta Pietilä-Litendahl, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja Suvimaria Saarenpää, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sekä Pohjois-Pohjanmaan osallisuusverkosto Rahahuolten väheneminen: Ulla Sotaniemi, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus sekä Pohjois-Pohjanmaan taloudellisen hyvinvoinnin verkosto Tahvo Terveellisemmät liikunta- ja ruokailutottumukset: Anne-Mari Ehrola, Pohde sekä Pohjois-Pohjanmaan elintapaverkosto ja ravitsemusterveyden edistämisen verkosto Päihde- ja rahapelihaittojen ehkäisy: Sirpa Hyyrönmäki, Pohde sekä Pohjois-Pohjanmaan Miepäväki-verkosto Lähisuhdeväkivallan ehkäisy: Iida-Maria Bimberg, Pohde sekä Pohjois-Pohjanmaan Miepäväki-verkosto ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn asiantuntijatiimi Kaatumisten ehkäisy: Katri Korolainen ja Marjaana Teerikangas, Pohde sekä kaatumisen ehkäisyn verkostot

Tutustu verkostoihin täällä: Yhteistyön tavat, ryhmät ja verkostot - Pohde