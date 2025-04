Rosso Porvoo avaa ovensa uudistuneena – klassikot tekevät paluun

Rosso Porvoo avaa jälleen ovensa torstaina 3. huhtikuuta klo 11 mittavan remontin jälkeen. Klassikkoravintola on saanut raikkaamman ilmeen, joustavat pöytäjärjestelyt ja viihtyisät loosit, jotka sopivat monenlaisiin seurueisiin – aina lapsiperheistä ystäväporukoihin.

– Halusimme luoda ravintolan, jossa on helppo viihtyä – olipa kyseessä nopea arkilounas tai pidempi illallinen läheisten kanssa. On ilo saada nyt toivottaa asiakkaamme tervetulleiksi uudistettuun Rossoon, sanoo Varuboden-Oslan toimialajohtaja Laura Koistinen.

Myös lapsiperheet on huomioitu: lasten leikkipaikka on uudistettu entistä viihtyisämmäksi. Uutta ei ole vain sisustus – myös ruokalistalle palaa avajaisten kunniaksi asiakkaiden toiveesta tuttuja klassikoita. Rosson henkilökunta on hakenut arkiston kätköistä legendaarisen pippuripihvin reseptin, ja sen lisäksi myös vanhat tutut pannupizzat löytyvät kevään ajan Rosson valikoimasta.

– Asiakkaat ovat toivoneet, että uudistuksen myötä toisimme ravintolaan myös vanhaa tuttua henkeä. Siksi halusimme tarjota asiakkaillemme pienen nostalgisen aikamatkan pippuripihvin myötä, ryhmäpäällikkö Jarno Sorasahi kertoo.

– Rosson ruokalista on aina ollut monipuolinen, ja siltä taatusti löytyy jokaiselle jotakin. Meille on siis helppo tulla isommallakin porukalla tai perheen kanssa, jossa on paljon erilaisia toiveita ruoan suhteen.

Rosson lounaat alkavat jälleen maanantaina 7.4.