KHO:n ennakkopäätös, joka koskee ulkomaalaisasiaa

Korkein hallinto-oikeus totesi, että Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeus olivat ulkomaalaislain soveltamista koskevan oikeuskäytännön mukaisesti voineet päätyä A:n hakemuksen hylkäämiseen ja hänen karkottamiseensa.

A:n avopuoliso ja lapset olivat kuitenkin Suomen ja samalla Euroopan unionin kansalaisia. Tämän vuoksi asiassa oli vielä otettava huomioon unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö, jonka mukaan kolmannen maan kansalaiselle tulee lähtökohtaisesti myöntää SEUT 20 artiklaan perustuva unionin kansalaisen oikeuksista johdettu oleskeluoikeus, jos hänen ja hänen unionin kansalaisuuden omaavien perheenjäsentensä välillä on riippuvuussuhde.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että vaikka kansallisilla viranomaisilla ei ole velvollisuutta tutkia järjestelmällisesti ja omasta aloitteestaan riippuvuussuhteen olemassaoloa, ne eivät kuitenkaan voi, silloin kun viranomaisella on tietoja asianomaisten välillä vallitsevista perhesuhteista, evätä oleskelulupaa tutkimatta ensin, onko kolmannen maan kansalaisen ja hänen unionin kansalaisten perheenjäsentensä välillä tällainen riippuvuussuhde. Tältä osin merkitystä ei ole sillä, onko kolmannen valtion kansalainen nimenomaisesti vedonnut johdettuun oleskeluoikeuteen tai hakenut oleskelulupaa SEUT 20 artiklan perusteella.

Perhesuhteista saatu selvitys huomioon ottaen A:n tilanne kuului unionin oikeuden soveltamisalaan ja hänellä oli lähtökohtaisesti SEUT 20 artiklaan perustuva unionin kansalaisen oikeuksista johdettu oikeus oleskella Suomessa. Unionin oikeudesta ilmenee, että kolmannen maan kansalaisen maahan pääsy ja maassa oleskelu kuitenkin edellyttää ainakin pääsääntöisesti voimassa olevaa matkustusasiakirjaa. Tämä vaatimus liittyy keskeisesti siihen, että jäsenvaltion on voitava vakuuttua kolmannen maan kansalaisen henkilöllisyydestä. Tähän nähden ei ollut estettä sille, että myös SEUT 20 artiklaan perustuva oleskeluoikeus voitiin evätä ja henkilö poistaa maasta, sillä perusteella, ettei hänellä ole voimassa olevaa matkustusasiakirjaa. Asian olosuhteissa A:n oleskelulupahakemuksen hylkäämiselle ei näin ollen voitu katsoa olevan unionin oikeudesta johtuvaa estettä. Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ja hylkäsi valituksen.

KHO 2025:25

