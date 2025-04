Porin Kylmäasennus liittyi MV-Jäähdytyksen tiimiin

Jo yli 50 vuotta Suomessa palvellut MV-Jäähdytys Oy on sopinut yrityskaupasta Porin Kylmäasennuksen kanssa. Yrityskauppa tukee molempien yritysten kasvustrategiaa ja mahdollistaa asiakaspalvelun kehittämisen sekä laajentamisen jäähdytys- ja lämmitysratkaisuissa Satakunnassa.

– Porin Kylmäasennuksella on todella hyvä maine. Se on luotettava, alueellinen toimija, jolla on vahva osaaminen ja pitkäaikaiset asiakassuhteet. Heidän osaamisensa ja pitkä kokemuksensa täydentävät erinomaisesti MV-Jäähdytyksen palveluita alueella, sanoo MV-Jäähdytyksen toimitusjohtaja Ilpo Mäkelä.

Yrityskaupan jälkeen Porin Kylmäasennus jatkaa toimintaansa omalla nimellään ja henkilöstöllään. Arjen toiminta säilyy siis ennallaan: tutut ihmiset ja toimintatavat pysyvät, ja asiakassuhteet jatkuvat normaalisti.

–Arvostamme paljon Porin Kylmäasennuksen yrittäjän Jari Määtän ja hänen tiiminsä tekemistä. Valtakunnallisena alan johtavana yhtiönä pystymme tukemaan heidän kehitystään ja edistämään sitä. Tavoitteenamme on olla yhdessä alueen paras toimija, ja on hienoa, että olemme saaneet saatettua alueen huipputoimijat yhteen, sanoo Ilpo Mäkelä.

Myös Porin Kylmäasennuksen yrittäjä ja toimitusjohtaja Jari Määttä iloitsee alkavasta yhteistyöstä:

–Tämä on hieno askel eteenpäin. Pystymme jatkamaan työtämme tutulla tavalla asiakkaidemme ja henkilöstömme etua ajatellen, mutta saamme tueksemme MV-Jäähdytyksen eritysasiantuntijat ja leveät hartiat, mikä tarkoittaa entistä parempaa palvelua asiakkaillemme, Määttä sanoo.

Yhdessä laajempi palveluvalikoima

MV-Jäähdytyksellä on entuudestaan toimipiste Ulvilassa. Kaupan jälkeen MV-Jäähdytyksen Porin alueen tiimeissä on yhteensä 13 kylmätekniikan, lämmityksen sekä ammattikeittiölaitteiden asiantuntijaa, mikä mahdollistaa erinomaisen paikallisen palvelun sekä suurempien projektien ja asennusten toteuttamisen tarpeen mukaan.

- Porin tiimimme yhdessä muun MV-Jäähdytyksen tuen kanssa mahdollistavat laajemman palvelutarjonnan Satakunnassa, mikä ennen kaikkea tukee alueen asiakkaidemme liiketoimintaa, Ilpo Mäkelä sanoo.

Arvoilla ja kehittymismahdollisuuksilla oli merkittävä vaikutus

Jo vuonna 1987 perustettu Porin Kylmäasennus on vakiinnuttanut asemansa alueella erinomaisella osaamisellaan ja asiakaspalvelullaan. Toisen polven yrittäjälle, Jari Määtälle, on ollut tärkeää vaalia perheyrityksen arvoja myös yrityksen kehittyessä.

–Meillä on halu kasvaa ja kehittyä, mutta huomasin, että yrityksen kehittämiselle tuli rajat vastaan. Näen, että MV-Jäähdytykseltä saamme parhaan avun ja mahdollisuuden jatkaa kehitystä arvojemme mukaisesti, kertoo Porin Kylmäasennuksen toimitusjohtaja Jari Määttä.

-Lisäksi MV-Jäähdytyksen keskittyminen jäähdytys- ja lämpöpumppualaan oli tärkeä tekijä päätöksenteossa, Määttä jatkaa.

Kauppa on astunut voimaan tänään 3. huhtikuuta 2025.

Lisätietoja:

Ilpo Mäkelä

Toimitusjohtaja

MV-Jäähdytys Oy

+358 50 4088 308

ilpo.makela@mv-jaahdytys.fi

mv-jaahdytys.fi

Jari Määttä

Toimitusjohtaja

Porin Kylmäasennus Oy

+358 40 0654 222

jari.maatta@porinkylmaasennus.fi

porinkylmaasennus.fi

Porin Kylmäasennus

Porin Kylmäasennus on lämmitys- ja kylmälaitteiden asiantuntijayritys, jonka toimipiste sijaitsee Porissa. Yritys on perustettu 1987, ja sen asiakkaina ovat yritykset ja yksityisasiakkaat. Liikevaihto vuonna 2024 oli lähes 1,4 milj. €.