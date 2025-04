Liinaniemen sillan korjaustyöt Ilmajoella alkavat

Kevättulvat jäävät pohjalaisjoissa tavanomaista pienemmiksi 31.3.2025 13:59:03 EEST | Tiedote

Tämän hetken vesistöennusteiden mukaan kevättulvasta on pohjalaismaakunnissa tulossa selvästi keskimääräistä pienempi. Tänä talvena lunta on ollut poikkeuksellisen vähän ja lämmin sää on aiheuttanut välisulamisia pitkin talvea. Myös jokien jäät ovat olleet normaalia ohuempia ja hauraampia. Tästä syystä ELY-keskus ei ole tänä vuonna tehnyt jääsahauksia.