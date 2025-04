YleX Aamun PPP-karavaani ja Huolimöykky tien päällä pienentämässä lasten ja nuorten huolia

A-klinikkasäätiö on addiktioiden asiantuntijaorganisaatio, jonka tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihde- ja riippuvuushaittoja. Rakennamme inhimillisempää yhteiskuntaa ja keskitymme toiminnassamme etenkin kohtaavaan työhön, verkkoauttamiseen ja addiktiotutkimukseen. A-klinikkakonserniin kuuluu säätiön omistama A-klinikka Oy , joka tuottaa päihde- ja mielenterveyspalveluja.

Ensi- ja turvakotien liitto (ETKL) on turvallisten ihmissuhteiden asiantuntija. Sen tavoitteena on, että vauvat saavat turvallista hoivaa, lapset huomioidaan erotilanteessa ja lähisuhdeväkivalta loppuu. Asiantuntemus perustuu kiinteään yhteistyöhön apua tarjoavien jäsenyhdistysten kanssa. ​Liitto on kansalaisjärjestö, joka toimii tinkimättömästi lapsen oikeuksien puolesta, jotta jokainen lapsi saa kasvaa turvassa.