Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset poistuvat Itä-Suomessa viikolla 15

Kaupallisen kalastuksen ja vesiviljelyn hankkeisiin haettavissa yhteensä 2 miljoonaa euroa EMKVR:n määräaikaisissa hauissa 2.4.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) määräaikaiset hakumenettelyt ovat auenneet. Haettavissa on rahoitusta kaupallisen kalastuksen ja vesiviljelyn kehittämiseen, innovaatioihin ja neuvontaan, kalataloudellisiin kunnostuksiin sekä ympäristön ja kalavarojen tutkimukseen. Hakumenettelyissä on jaossa yhteensä 2 miljoonaa euroa. Rahoitusta on haettavissa 5.5.2025 saakka.