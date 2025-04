Rantaradan parantaminen etenee tulevana kesänä - Siuntion kaksoisraiteen suunnittelu etenee

Inkoo-Karjaa stabiliteetin parantaminen, rakennusurakka 2025 (urakkakilpailu käynnissä)

Lillgårdin- ja Riddarbackenin tunneleiden ja kallioleikkauksen korjaus, sopimuskatselmus pidetty helmikuussa 2025.

Kauklahti-Karjaa merkkisiivous.

Myös Siuntion kaksoisraiteen suunnittelu ja YVA-menettely on aloitettu. Nämä laaditaan vuosien 25-26 aikana. Siuntion kaksoiraiteen rakentaminen muodostuu ajankohtaiseksi tämän jälkeen. Kaksoisraiden parantaisi huomattavasti liikennöintimahdollisuuksia rantaradalla.

Inkoon syväsataman pistoraiteen ja Inkoon aseman kevyen liikenteen väylän esiselvitykset käynnistetään vuoden 2025 aikana. Nämä valmistuvat vuoden 2025-26 aikana, mikäli kaikki sujuu suunnitelmien mukaan.

-On todella hienoa, että rantaradan kehittäminen etenee. Hallituksen panostukset tulevat tarpeeseen. Rantarata on elintärkeä Länsi-Uudenmaan seudulle ja jokainen parantaminen on meille kotiinpäin. Seuraavaksi toivomme saada päätöksiä Siuntion kaksoisraiteen rakentamisesta. Myös junaliikenteen kehittämistä tulee jatkaa ja siitä on kesksuteltava tämän vuoden aikana sekä HSL:n, että VR:n kanssa, sanoo kansanedustaja Henrik Wickström (r.).