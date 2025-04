Kokoomuksen Kinnari: Hallituksen lakiesitys mahdollistaa suden ja karhun kannanhoidollisen metsästyksen

Kokoomuksen kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Teemu Kinnari on tyytyväinen lakiesitykseen metsästyslain 41 §:n muuttamisesta, joka mahdollistaa suden ja karhun kannanhoidollisen metsästyksen. Karhun metsästyksen on tarkoitus alkaa jo syksyllä 2025 ja suden mahdollisimman pian sen jälkeen.



Lakiesityksen tavoitteena on luoda selkeät ja oikeudellisesti kestävät edellytykset kannanhoidollisten lupien arvioinnille. Esitys etenee eduskunnasta mietinnölle eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokuntaan.



”Suurpetojen kannat ovat vahvistuneet, mutta lainsäädännön epäselvyydet ja luontodirektiivin tiukka soveltaminen ovat käytännössä estäneet kannanhoidollisen metsästyksen, sillä kannanhoidolliset kaatoluvat ovat tyypillisesti kaatuneet hallinto-oikeudessa”, Kinnari aloittaa.



Lakiesityksessä täsmennetään lupaharkinnan kriteerejä ja laajennetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksenantovaltuutta muun muassa suotuisan suojelutason viitearvon ja suurimman sallitun saalismäärän osalta. Aikaisemmin poliittisesti hyväksyttyä viitearvoa ei ole määritelty, joka on ollut selkeä epäkohta.



”Tämä on merkittävä askel kohti nykyistä selkeämpää, joustavampaa ja yleisen oikeustajun kannalta järkevämpää suurpetopolitiikkaa. Kannanhoidollinen metsästys palauttaa suurpedoille ihmispelkoa, joka lisää suomalaisten arjen turvallisuutta. Nyt laitetaan lainsäädäntö kuntoon ja palautetaan luotto suurpetopolitiikkaan”, Kinnari sanoo.



Samaan aikaan kun kansallista lainsäädäntöä uudistetaan, on hallitus edistänyt suomalaista suurpetopolitiikkaa EU:n päässä.



”Suomen onnistuneen EU-vaikuttamisen johdosta EU-komission aloittanut valmistelut suden suojeluaseman muuttamisesta täysin rauhoitetusta lajista suojelluksi lajiksi. Toteutuessaan tämä muutos helpottaisi petopolitiikkaa entisestään”, Kinnari päättää.