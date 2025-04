VAS Mepit: Unkarin äänioikeus EU-neuvostossa jäädytettävä Netanjahun pidätysmääräyksen laiminlyönnin ja ICC-eron vuoksi

Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC antoi 21.11.2024 pidätysmääräyksen Benjamin Netanjahusta epäiltynä sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. ICC:n jäsenmaana Unkaria sitoi velvoite toimeenpanna tämä määräys eilen ja pidättää Netanjahu tämän saapuessa. Tänään Unkari ilmoitti vetäytyvänsä ICC:n toiminnasta. Unkari pääministerinsä Victor Orbánin johdolla laiminlöi räikeästi kansainväliset velvoitteensa.

– Unkari on jälleen kerran osoittanut, ettei sillä ole kiinnostusta toimia osana kansainvälistä yhteisöä tai edes kunnioittaa ihmisoikeuksien valvomista. Se pyrkii vain murentamaan sääntöpohjaisen maailman kivijalkaa. Miten voimme EU:ssa sallia tällaisen valtion vapaamatkustaa EU:n eduilla ilman, että se viis veisaa yhteisistä sitoumuksistamme? Li Andersson kysyy.

Autoritääristen johtajien kerhossa

Pidätysmääräyksen jälkeen Netanjahu on vieraillut ulkomailla myös helmikuussa 2025 kun hän matkusti Yhdysvaltoihin tapaamaan presidentti Donald Trumpin. Yhdysvallat ei ole ICC:n jäsenvaltio. Lehtitietojen mukaan kyseisellä matkalla Netanjahun lentoreitti valittiin niin, että se välttäisi ICC:n jäsenvaltioiden ilmatilat ja täten mahdolliset hätälaskut näihin maihin.

– Ei ole yllätys, että Netanjahu kaveeraa juuri Trumpin ja Orbánin kanssa. Autoritääriset johtajat siellä taputtelevat toisiaan selkään. Koko Euroopan olisi syytä herätä siihen, että Trump kytkeytyy ihmisoikeuksien polkemiseen hyvin eri puolilla maapalloa. Mielistely seis ja tiukka linja pöytään niin Trumpin, Netanjahun kuin Orbáninkin kohdalla, Merja Kyllönen vaatii.

Unkarille tultava seurauksia

EU voi puuttua artikla 7:n avulla sen perusarvojen loukkauksiin. Jos EU:n jäsenvaltio loukkaa vakavasti ja jatkuvasti EU:n perustana olevia arvoja, kuten oikeusvaltioperiaatetta tai ihmisoikeuksien kunnioittamista, voidaan jäsenmaan oikeudet pidättää väliaikaisesti. Se voi tarkoittaa esimerkiksi jäsenmaan äänioikeuden väliaikaista pidättämistä neuvostossa, mikä voi vaikuttaa merkittävästi maan vaikutusvaltaan EU:ssa.

– Unkari on jo pitkään kokeillut kepillä jäätä siinä, kuinka pitkälle se voi EU:n jäsenmaana mennä. Juuri hiljattain se sääti lain, jolla Pride-marssi muutettiin laittomaksi ja nyt vielä ICC-ero. Unkarin tilanne on järkyttävä. Emme voi antaa tämän jatkua, vaan EU:n on vihdoin ja viimein nopeasti jäädytettävä Unkarin äänioikeus neuvostossa, Jussi Saramo linjaa.