Soiden ennallistaminen täydentää Helmi-ohjelman toteutusta Keski-Suomessa

Lintuvesien kunnostustoimet jatkuvat

Helmi-ohjelmassa tehtiin viime vuonna kunnostus- ja hoitotoimia kuudella lintuvesikohteella Keski-Suomessa. Kolmella kohteella jatkettiin hoitokalastusta. Hoitopyynnin onnistumisen seuraamiseksi hoitopyyntikohteilla tehtiin myös verkkokoekalastukset.

Helmi mahdollisti myös Multialla sijaitsevan, aikaisemmassa LIFE-hankkeessa rakennetun pohjapadon korjaamisen. Joutsan Keskisenlammella jatkettiin ruoppaushankkeen viimeistelyä; ruoppausmassat levitettiin kaivinkonetyönä peltolohkoille ja levitetyt massat murskattiin traktorikäyttöisellä jyrsimellä. Ruoppausmassojen levitysalueet saatiin näin takaisin viljelykäyttöön ja peltomaa sai lisää orgaanista materiaalia.

Tämän vuoden suurin hanke on Pyhäjärven noin 2,6 hehtaarin ruoppaustyö liitännäistöineen. Ruoppausmassojen läjitysalueelle kokeillaan havupuurunkoihin perustuvia vesiensuojeluratkaisuja. Konneveden kunta toteutti Pyhäjärven valuma-alueelle vesiensuojelurakenteita Kunta- ja Järjestö-Helmi-hankerahoituksen avulla.

Myös raivaustöitä on jälleen suunnitteilla tulevalle syksylle. Kesällä korjataan kaksi pohjapatoa. Lintuvesiteema myös selvittää mahdollisuuksia oman pienpetopyynnin käynnistämiseen yhdellä kohteella.

Kunnostusten vaikutusten seuraamiseksi tehdään linnustoseurantaa kunnostetuilla, kunnostukseen tulevilla ja pienpetojen tehopyyntikohteilla. Viitteitä ruoppaamalla muodostettujen pesimäsaarten toimivuudesta on jo havaittavissa. Hankekumppanina toimivan Suomen Riistakeskuksen aktiiviset vieraspetopyytäjät tekivät myös hyvää työtä monella lintuvesikohteella.

Perinneympäristöihin laidunnusta ja niittoa

Keski-Suomen yksityismaiden perinneympäristöissä Helmi-ohjelman kautta rakennettiin laidunaitoja kahdelle kohteelle. Kolmella aiemmin aidatulla kohteella saatiin laidunnus käyntiin. Vuosittainen niittohoito järjestettiin yhdeksälle kohteelle. Osaan työmaista kuului myös varjostavan puuston raivausta ja haitallisten vieraslajien kitkentää. Kunnostettavaa riittää tulevillekin vuosille, mutta etenemistä hankaloittavat pienten kohteiden laidunnuksen heikko taloudellinen kannattavuus ja uusista laitumista kiinnostuneiden eläintilojen vähyys. Perinneympäristöt säilyttävät luonteensa vain toistuvan laidunnuksen tai niiton avulla.

Metsäisten elinympäristöjen hoitoa myös lajistokohteilla

Toimenpiteitä tehtiin viime vuonna yhteensä kolmellatoista eri kohteella neljässä eri kunnassa. Edellisen talven huonon routatilanteen vuoksi siirtyneet jalopuumetsiköiden luonnonhoitohakkuut saatiin toteutettua alkuvuodesta 2024. Lajistokohteista Joutsan kätköpään hoito sekä Jyväskylän hienouurresulkukotilon hoitotoimet herättivät myös mediassa kiinnostusta. Toteutusten kanssa rinnakkain tehdään jatkuvasti uusien kohteiden hoitosuunnittelua ja myös uusia kohteita inventoidaan tarvittaessa. Tänä vuonna jatketaan lehtojen, jalopuiden sekä arvokkaiden lajistokohteiden hoitoa. Lisäksi aloitetaan paahde-elinympäristöjen hoitotoimet.

Pienvesi- ja rantaluontoteeman kunnostustöille jatkoa

Pienvesi- ja rantaluonto -teemassa kunnostettiin viime vuonna yhteensä noin kaksi kilometriä purouomaa kahdella eri purolla sekä poistettiin kuusi puroissa olevaa kalojen ja muiden eliöiden vaellusestettä, kuten patoa. Lisäksi ennallistettiin kahdeksan lähdettä, joiden luonnontila oli muuttunut ojituksen tai vedenoton seurauksena. Osa lähteistä sijaitsi soilla, ja niitä ennallistettiin yhdessä suoteeman kanssa. Tänä vuonna on tarkoitus tehdä kunnostuksia kahdella purolla, poistaa puroista vaellusesteitä sekä ennallistaa lähteitä ja lampia. Inventointia ja suunnittelua jatketaan edelleen myös kunnostustöiden ohessa tulevien vuosien kunnostuksia varten.

Pienvesien ja rantaluonnon kunnostuksella tuetaan ensisijaisesti pienvesien ja rantaluonnon monimuotoisuutta, jos niiden tila on heikentynyt esimerkiksi maankäytön muutosten ja vesirakentamisen seurauksena. Pienvesillä tarkoitetaan puroja ja noroja, lampia, lähteikköjä ja lähteitä sekä rantojen osalta esimerkiksi hiekkarantoja. Purojen luonnontilaan on vaikuttanut etenkin uiton ja peruskuivatuksen aikainen kivien ja uoman perkaus, lähteiden luonnontilaan ojitus ja vedenotto. Keski-Suomessa pienvesistä suurin osa on muuttuneita ja kunnostuksen tarpeessa.

Soidensuojelun toteutustyöt jatkuvat ja soiden ennallistaminen hyvässä vauhdissa

Soiden suojelua edistetään suojelemalla valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä soita. Näitä ovat etenkin maakuntakaavan luonnonsuojelualueina (SL) osoitetut suot ja soidensuojelun täydennysehdotuksessa olevat suot. Soidensuojelu on maanomistajille vapaaehtoista. Viime vuoden tavoite oli saada suojeluun 400 hehtaaria joko hankkimalla maata kaupoilla suojelualueeksi tai perustamalla yksityisiä suojelualueita korvausta vastaan. Suoalueita saatiin viime vuonna suojelun piiriin 86 hehtaaria tekemällä kuusi kauppaa ja perustamalla kaksi yksityistä luonnonsuojelualuetta.

Keski-Suomen soiden ennallistamisen teeman painopiste siirtyi viime vuonna inventoinneista soiden ennallistamisen suunnitteluun ja toteutukseen ensisijaisesti lettosoilla. Soiden ennallistamista toteutettiin kahdella lettosuolla ja kahdella muulla arvokkaalla suokohteella, joiden yhteydessä esiintyi lähteitä. Kaikki ennallistetut suokohteet saatiin Helmi-ohjelman soiden suojelun toteutuksen kautta pysyvään suojeluun. Soiden ennallistamisessa pyritään palauttamaan suon luontainen vesitalous mm. puustoa poistamalla sekä ojia tukkimalla ja patoamalla. Tänä vuonna jatketaan soiden ennallistamisen käytännön toteutusta ja suunnittelua tuleville vuosille.

Koordinointivastuita Keski-Suomessa

Keski-Suomen ELY-keskuksella on vastuullaan kolmen Helmi-ohjelman teeman koordinointi. Metsäisten elinympäristöjen valtakunnallista koordinaatiovastuuta hoitaa Jutta Sorsa, lintuvesien ja -kosteikkojen kunnostuksia Matti Puljujärvi (Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset) ja perinnebiotooppien kunnostuksia erityisesti Itä-Suomen alueella (Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Hämeen ELY-keskukset) Kaisa Tervonen. Koordinointivastuuseen kuuluvat muun muassa oman teeman kunnostuksia ja luonnonhoitotöitä tekevien asiantuntijoiden ohjaaminen, sidosryhmissä työskentely, koulutuksien järjestäminen ja tiedottaminen.

