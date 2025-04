Kainuun ja Pohteen matkapalvelukeskusten toiminnassa mahdollisen lakon aiheuttamia viiveitä 8.-11.4.2025

Tervia Logistiikan kyytien välitystoiminnassa voi olla viiveitä 8.–11.4.2025 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueilla. Viiveet johtuvat PAMin asettamasta asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialaa koskevasta lakosta. Viive palvelussa alkaa tiistaina 8.4.2025 klo 05.00 ja jatkuu perjantaiaamuun 11.4.2025 klo 06.00 saakka, ellei tätä ennen ole saavutettu sovintoa osapuolten välillä.

Tervia Logistiikka Oy:n oma henkilöstö ei ole lakon piirissä, mutta mahdollinen lakko vaikuttaa Tervia Logistiikan yhteistyökumppanin Dynava Oy:n toimintaan. Tämän vuoksi Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla tehtävissä kyytitilauksissa, jotka tehdään ilta- ja yöaikaan, voi esiintyä tavallista pidempää jonotusaikaa ja viivettä puhelinpalvelussa.

Pohteen alueella tekstiviestitilauksien välityksessä voi olla viivettä koko lakon ajan. Asiakkaiden toivotaan tekevän kyytitilaukset mahdollisuuksien mukaan jo ennakkoon ennen lakon alkamista.

Tiistaina, keskiviikkona ja torstaina asiakkaiden toivotaan tekevän kyytitilaukset puhelimitse klo 8.00–15.00 välisenä aikana. Muistutamme myös siitä, että kyytitilaukset kannattaa aina tehdä matkapalvelukeskukseen hyvissä ajoin ja mielellään arkena, jolloin henkilöstöresurssia on enemmän käytettävissä.

Tervia Logistiikka Oy pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa vaivaa ja mahdollista viivettä palvelussa.

Taustaa

Tervia Logistiikka Oy on osa Tervia-konsernia (tervia.fi), jonka omistavat Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet. Tervia Logistiikka Oy on tuottanut sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten matkapalveluiden tilaus- ja välitystoimintaa koko Pohjois-Suomen alueella 1.1.2025 alkaen. Tervian keskeisenä tavoitteena on vahvistaa pohjoisten hyvinvointialueiden yhteistyötä.

Dynava Oy vastaa alihankintana Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueilla tilaus- ja välitystoiminnasta Tervia Logistiikka Oy:n matkapalvelukeskusten aukioloaikojen ulkopuolella.