Liiallinen sisäilman kosteus aiheuttaa haittoja terveydelle että rakennukselle

Tunne sisäilman kosteudesta voi olla vanhemman talon asukkaalle tuttua. Joka päivän arkiset toimet, kuten ruoanlaitto, pyykin kuivaus, peseytyminen, sekä saunominen tuottavat kosteutta sisätiloissa. Vanhoissa rakennuksissa ilmanvaihto ei kuitenkaan usein ole mitoitettu vastaamaan nykypäivän tarpeita, mikä voi johtaa korvausilman puutteeseen ja kosteuden tiivistymiseen pinnoille.

Kosteus sisäilmassa voi näkyä ikkunoiden huurtumisesta

Yksi merkki, mistä voi havaita liiallista sisäilman kosteutta, on ikkunoiden huurtuminen. Ikkunat huurtuvat, kun lämmin ja kostea sisäilma osuu kylmään lasipintaan, jolloin kosteus tiivistyy vedeksi. Tämä on yleistä erityisesti talvella, kun ulkoilma on kylmää ja sisäilma lämmintä ja kosteaa.

Mitä haittaa liiallisesta sisäilman kosteudesta on?

Kosteuden kertymisen taustalla voi olla puutteellinen ilmanvaihto, vuotavat putket tai riittämätön kosteudeneristys, jotka ovat kaikki tekijöitä, jotka on syytä selvittää ja korjata.

Jos ilmanvaihto ei kykene poistamaan syntynyttä kosteutta riittävän tehokkaasti, sisäilman kosteus voi alkaa kerääntyä, mikä voi johtaa erilaisiin ongelmiin, kuten rakenteiden vaurioitumiseen ja homekasvustojen syntymiseen. Tämän lisäksi liiallinen sisäilmankosteus voi aiheuttaa terveyshaittoja talon asukkaille.

Kosteuden hallintaa voi tehostaa

Koska liiallinen sisäilman kosteus on haitallista niin kodin rakenteille, kuin talon asukkaille, on kosteudenpoistosta huolehdittava. Asiaan kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti kylpyhuoneessa ja keittiössä, joissa kosteutta lisääviä arkitoimia toteutetaan. Kosteuden poistumista voi edesauttaa tuulettamalla tiloja suihkun tai ruoanlaiton jälkeen.

Jotta ylimääräinen kosteus ei jää sisälle, on tärkein kosteudenpoistaja hyvin toimiva ilmanvaihto. Vanhoissa taloissa ilmanvaihdon parantaminen voi olla tarpeen, jotta kosteus ei aiheuta ongelmia. Tämä voi tarkoittaa koneellisen ilmanvaihdon lisäämistä tai raitisilmaventtiilien asentamista. Ilmanvaihdon parantamisen ratkaisuissa otetaan huomioon talon rakenteet ja höyrynsulut, sillä myös näillä on suuri vaikutus talolle sopivan ratkaisun valitsemiseen.

Vaikka arjen toimenpiteet, kuten ilmanvaihdon säätely ja kosteuden seuranta, auttavat usein sisäilman kosteuden hallinnassa, on tilanteita, joissa ongelmien ratkaiseminen vaatii asiantuntijan apua. Jos kosteuden hallinta tuntuu haastavalta tai huomaat merkkejä vakavammista ongelmista, kannattaa kääntyä SisäilmaCenterin puoleen. SisäilmaCenter on erikoistunut 1940-1990-luvulla rakennettujen omakotitalojen ja pientaloyhtiöiden ilmanvaihtoremontteihin ja ilmanvaihdon parantamiseen.