Kokoomuksen Jukkola: Urheilumanipulaatio on estettävä tiukemmalla lainsäädännöllä

Arpajaislakia on jo aiemmin muutettu niin, että esimerkiksi lasten ja nuorten tai liikunnan järjestöjen rahoitus ei enää perustu peliongelmaisten häviöihin. Kokoomuksen kansanedustaja Janne Jukkolan mukaan tämä on oikea suunta.

Vedonlyöntimarkkinoiden vapautuminen voi altistaa suomalaista urheilua urheilumanipulaatiolle. Urheilumanipulaatio tarkoittaa tahallista ottelun tai kilpailun lopputuloksen tai tapahtumien järjestämistä ennalta sovitulla tavalla, usein vedonlyöntivoittojen tai muun hyödyn vuoksi.



”Pidän tärkeänä, että opetus- ja kulttuuriministeriö aloittaa vihdoin valmistelut urheilukilpailujen manipulaation vastaisen sopimuksen ratifioimiseksi. Meidän on varmistettava, että suomalainen urheilu pysyy rehellisenä ja luotettavana. Tämä edellyttää tiukempaa lainsäädäntöä ja ennakoivaa valvontaa, jotta vilunkipeli ei pääse pesiytymään suomalaiseen urheiluun”, Jukkola sanoo.



Jukkolan mukaan urheilukulttuuri perustuu reilun pelin periaatteelle, jossa jokaisella urheilijalla ja joukkueella on tasavertaiset lähtökohdat ja jossa kaikki yrittävät parhaansa.



”Urheilumanipulaatio voi vakavasti horjuttaa kilpailun reiluutta ja urheilun luotettavuutta. Siksi on välttämätöntä, että lainsäädäntöä tarkennetaan urheilupetoksen osalta, vedonlyöntikohteiden sääntöjä tiukennetaan ja rahapeliyhtiöille asetetaan velvoitteet tiedonvaihtoon sekä tapahtumien raportointiin”, Jukkola toteaa.



Suomessa on Jukkolan mukaan jo aiemmin nähty esimerkkejä pesäpallon sopupeleistä ja epäilyttävistä otteluista jalkapallon alemmilla sarjatasoilla. Siksi kilpailumanipulaation uhkaan on reagoitava ennakoivasti.



”Suomella on tarvetta manipulaation vastaisten toimien tehostamiseen. Olimme eturintamassa sopimuksen syntymisessä ja allekirjoitimme sen ensimmäisten maiden joukossa jo vuonna 2019. Ratifiointia on kuitenkin saatu odottaa. Hienoa, että tämä asia nyt vihdoin kokoomusjohtoisen hallituksen toimesta etenee”, Jukkola päättää.