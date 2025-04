Kuka kantaa vastuun, jos metsästyslain muutos on riittämätön?

Lakimuutosta on valmisteltu yli vuoden ajan. MTK lähti työhön suurin odotuksin: järjestö on pitänyt tarpeellisena rohkeaa ja laajaa uudistusta suurpetojen poikkeuslupiin liittyvään kansalliseen lainsäädäntöön ja toimintamalleihin. Muutosten myötä on pystyttävä täyttämään kaikkien suurpetojen osalta kaikki kannanhoidollisen metsästyksen poikkeuslupien edellytykset. Hyvänä ja toimivana esimerkkinä on pidetty Ruotsin ratkaisuja Suomeen sopeutettuna.

Lausuntokierroksen jälkeen esitys on muuttunut vain vähän, vaikka useat eri tahot antoivat kriittistä palautetta. Erityisen huomionarvioista on, että korkein hallinto-oikeus esitti näkemyksenään, että esityksen mukaiset säännösmuutokset eivät todennäköisesti yksinään ratkaise kannanhoidolliseen metsästykseen liittyvää ongelmaa.

MTK katsoo, että hallituksen esityksen yksi suurimmista puutteista liittyy suotuisan suojelutason viitearvoon. Esitys jättää asian täsmentämättömän asetuksenantovaltuuden varaan. MTK pitää ehdottoman tarpeellisena, että viitearvosta tehdään metsästyslakiin erillinen pykälä, jossa säädetään muun ohella viitearvon määrittämisen perusteista. Viitearvosta säätäminen on erityisen tärkeää suden osalta – ja siinäkin tapauksessa, että susi siirtyisi luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V. Liitesiirrosta huolimatta luontodirektiivi edellyttää jatkossakin suotuisan suojelutason saavuttamista myös suden osalta.

Lisäksi MTK on toistuvasti esittänyt, että Bernin sopimukseen ja luontodirektiiviin perustuen metsästyslakiin sisällytetään säännös siitä, että metsästyslain mukaisesti toteutetuilla toimenpiteillä on otettava huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset vaatimukset sekä alueelliset ja paikalliset erityispiirteet. Toisin kuin hallituksen esityksessä ehdotetaan, asiaa ei tule kytkeä vain poikkeuslupaharkintaan tai kannanhoitosuunnitelmiin, vaan sen tulee olla perusta koko suurpetojen kannanhallinnalle.

Jatkuvasti kasvavan ja kesyyntyvän suurpetokantamme vuoksi meillä ei ole enää aikaa suppeille juridisille kokeiluille. MTK:n näkemyksen mukaan nyt tulee tehdä kaikki se, mikä tarvitaan kannanhoidollisen metsästyksen käynnistämiseen. Kuka kantaa vastuun, jos esitetyt lakimuutokset eivät ole riittäviä karhun, ilveksen ja suden osalta ja ahdinko suurpetojen kannanhallinnassa syvenee?

MTK:n lausuntokierroksella antama lausunto, jossa on selostettu kaikki järjestön ehdotukset, on luettavissa täällä: https://www.mtk.fi/-/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-laiksi-mets%C3%A4styslain-41-%C2%A7-n-muuttamisesta

