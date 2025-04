Keski-Suomen hyvinvointialue kohtaa asukkaita kuntien kesätapahtumissa – kärkenä digipalvelut

Hyvinvointialueen esittelypisteelle voi tulla keskustelemaan ja esittämään kysymyksiä palveluista ja hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden teemoista. Lisäksi voit saada opastusta digiasiointiin sekä vaikuttaa palveluihin antamalla palautetta.

Tapahtumat

Jyväskylä, 5.–6.4., Hyvinvointimessut

Saarijärvi, 5.4., Yhdessä enemmän -messut

Kivijärvi, 30.4., Vapputapahtuma

Toivakka, 10.5., Toivakan hyvinvointitapahtuma

Viitasaari, 14.5., Seniorimessut

Joutsa, 17.5., Perhepäivä

Keuruu, 19.5., Kurkisaaripäivä

Äänekoski, 23.5., Äänemessut

Luhanka, 7.6., Kesän avaus

Karstula, 25.6., Kesäkahvit

Jämsä, 27.6., Äijänmarkkinat

Laukaa, 27.6., Pikku Kakkosen kesäkiertue

Kannonkoski, 5.7., Kannonkoski-päivä

Multia, 28.6., Toripäivät

Pihtipudas, 5.7., Parasta puttaalla -perinnetori

Konnevesi, 5.7., Konnevesi-päivät

Jyväskylä (Vaajakoski), 9.8., Vaajakosken kohinat

Muurame, 16.8., Harrastemessut

Petäjävesi, 23.8. Toripäivä

– Ihmisten kohtaamisissa korostuvat asukkaiden osallisuus, palautteiden kuuleminen ja kysymyksiin vastaaminen. Samalla vahvistamme kuntayhteistyötä ja kumppanuuksia sekä edistämme keskisuomalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Lämpimästi tervetuloa!, kertoo yhteiskuntasuhdepäällikkö Anna-Liisa Heiskala Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Hyvinvointialueen tavoitteena on kohdata kaikkien Keski-Suomen kuntien asukkaita ja muita sidosryhmiä ja olla mukana kaikkien kuntien kesätapahtumissa. Hyvinvointialueen verkkosivu-uutinen päivittyy puuttuvien kuntien tapahtumien osalta huhtikuun aikana.

Digitaalisten palvelujen esittely asukkaille on osa Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on kehittää ja laajentaa digitaalisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Kestävän kasvun ohjelman rahoituksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Kehittäminen kulkee rinnakkain Keski-Suomen hyvinvointialueen strategian kanssa.