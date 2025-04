KHO antoi ratkaisunsa hyvinvointialueen työntekijän vaalikelpoisuudesta

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tehnyt valtakunnallisesti merkittävän ennakkopäätöksen koskien luottamushenkilön vaalikelpoisuutta hyvinvointialueen aluehallituksessa. KHO kumosi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ja Kanta-Hämeen aluevaltuuston päätökset, joiden mukaan hyvinvointialueen palveluksessa oleva työntekijä ei olisi voinut toimia aluehallituksen varajäsenenä.

Aluevaltuusto päätti toukokuussa 2023 äänestyksen jälkeen, ettei Erja Hirviniemi (vas.) voi toimia aluehallituksen varajäsenenä, koska hän työskentelee sairaanhoitajana Riihimäen päihde- ja mielenterveysyksikössä. Hämeenlinnan hallinto-oikeus käsitteli Hirvinimen valitusta marraskuussa 2024 ja päätyi samalle kannalle aluevaltuuston kanssa.

KHO antoi oman päätöksensä 3. huhtikuuta.

– Aloitteestani hyvinvointialuejohtajat pyysivät KHO:ta kiirehtimään asian käsittelyä, jotta ratkaisu saataisiin ennen kuin uusi valtuusto tekee nimeämiset. Hienoa, että ratkaisu saatiin nyt. Olen aiemmissa viroissani tottunut siihen, että henkilöstöä on hallituksessa, enkä pidä sitä kovin kummallisena asiana. Rajojen etsiminen tässä tullee valtakunnallisesti jatkumaan. Olisi hyvä, että lainsäätäjä selkiyttäisi tilanteen nyt, kun KHO on ratkaisut sen, että laki ja valtiovarainministeriön suositus ovat ristiriidassa keskenään, sanoo hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen.

– Päätös on merkittävä ja se ohjaa toimielinten luottamushenkilövalintoja tulevaisuudessa, toteaa konserni- ja tukipalveluiden toimialajohtaja Jussi Savola.

Ennakkopäätös – mutta ei yksiselitteinen

KHO:n päätös on tervetullut ohjaus epäselvään oikeustilaan ja olemassa oleviin käytäntöihin. Hyvinvointialueesta annetun lain 78 §:n 1 momentissa on suoraan todettu, ettei välittömästi aluehallituksen alaisena toimiva hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö ole kelpoinen aluehallitukseen. Tähän asti lakia on sanamuodon ja valtionvarainministeriön 23.11.2022 tulleen ohjauskirjeen mukaisesti tulkittu niin, etteivät hyvinvointialueen työntekijät ole vaalikelpoisia aluehallitukseen.

Konserni- ja tukipalveluiden toimialajohtajan mukaan KHO:n tulkinta ei täysin poista epäselvyyttä.

– KHO ratkaisun perusteella vaalikelpoisuuden rajoituksia on tulkittava suppeasti. Samalla KHO kuitenkin huomautti, että aluehallituksen jäsenen vaalikelpoisuus edellyttää tapauskohtaista arviointia. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön työtehtävät ja hänen tosiasiallinen organisatorinen asemansa sekä niiden läheisyys aluehallituksen toimintaan ja siellä käsiteltäviin asioihin, toteaa Savola.

– Käytännössä tämä jättää epäselväksi, millaiset työtehtävät ja millainen organisatorinen asema muodostavat kelpoisuusongelman suhteessa aluehallituksen toimintaan. Rajankäynti tältä osin vaatii jatkossakin tarkkaa harkintaa. KHO:n tulkinta kuitenkin selkeästi supistaa rajoituksen koskemaan vain tietyssä asemassa ja tehtävissä olevia henkilöitä, eikä koko henkilöstöä sellaisenaan, sanoo Savola.

Vaalikelpoisuuden tulkinta yhä hyvinvointialueilla

Vaikka KHO:n tuore päätös ohjaa tulevaa toimintaa, säilyy vastuu vaalikelpoisuuden tulkinnasta yhä hyvinvointialueilla. Oma Häme tekee jatkossa tulkintaa kelpoisuudesta hallintosäännön, työntekijän tehtävien ja aseman ja nyt annetun ennakkopäätöksen perusteella.

Vaalikelpoisuutta koskevalla sääntelyllä on keskeinen merkitys hyvinvointialueiden itsehallinnolle ja sen kansanvaltaiselle perustalle ja demokratialle. Sääntely vaikuttaa myös hyvinvointialueen asukkaiden osallistumisoikeuksiin.

– Vaalikelpoisuuden rajoittamista koskevan sääntelyn tavoitteena on varmistaa, että itsehallintoelimet toimivat asianmukaisesti ja puolueettomasti. Tästä on hyvä käydä keskustelua myös poliittisten ryhmien kesken uuden valtuustokauden kynnyksellä, muistuttaa konserni- ja tukipalveluiden toimialajohtaja Savola.