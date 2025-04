Nostalginen Martta vie lapset aikamatkalle 1950-luvulle

KVALITIN KEVÄT 2025 >>>

Kesäisessä Martta ja pihan lapset -kirjassa Martta täytti 8 vuotta ja juhli syntymäpäiväänsä monella eri tavalla, mm. leikkimällä Kymmentä tikkua laudalla. Juuri ilmestyneessä Tule jo luistelemaan, Martta -kirjassa talvi on saapunut. Lumihiutaleet leijuvat hiljalleen alas peittäen Martan kotikadun pehmeään, valkoiseen vaippaan. Mitähän Martan lumiseen lauantaihin kuuluu? Ainakin leipomista, pieniä kodin askareita ja lopuksi vielä luistelua parhaan ystävän, Liisan, kanssa. Niin, ja paljon naurua – ja lunta, tietenkin!

Tässä valloittavassa lastenkirjasarjassa palataan takaisin 1950-luvun alun Suomeen. Sodasta on vajaa kymmenen vuotta, ja arki on löytänyt omat uomansa. Kirja raottaa historian verhoa lapselle ymmärrettävällä tasolla. Onko lapsuus nyt kovin paljon erilaista kuin ennen? Keskiössä on kuitenkin ajatus, että lapsi on aina lapsi, vaikka olosuhteet olisivat mitä tahansa.

Uuden kirjan lopusta löytyy ihastuttava, irtileikattava Liisa-paperinukke, joka kutsuu nykylapset vanhan ajan leikkeihin. Martta-paperinukke on Martta ja pihan lapset -kirjan lopussa. Paperinukeille voi itse askarrella lisää vaatteita!

Jenni Skyttä-Forssell on lastenkirjailija ja muun muassa toinen suositun Piirretään satuja iholle -sarjan luojista. Giannetta Porta on väri-iloittelua ja pikkiriikkisiä yksityiskohtia rakastava kuvittaja Tampereelta.

