Huolehditaan luonnosta lähellä ja kaukana, ja lisätään vehreyttä katukuvaan

Helsingin arvokkaat luontokohteet ja lähiluonto tekevät Helsingistä vihreän ja viihtyisän kaupungin. Lähiluonnon vaaliminen on mahdollista myös kasvavassa kaupungissa, kunhan asiat kyetään laittamaan tärkeysjärjestykseen ja rajallista tilaa käytetään fiksusti.

Helsingin Vihreät haluaa, että tyhjää toimistotilaa ja teollisuusalueita kaavoitetaan asunnoiksi, ja autojen syömää tilaa otetaan parempaan käyttöön.

“Kaupungin suunnittelu autot edellä ei käy yksiin luonnonsuojelun kanssa, kuten Lapinlahden puistoa nakertava ja Salmisaaren asuntorakentamisen murentava Satamatunnelilinjaus osoittaa”, kansanedustaja ja Helsingin Vihreiden pormestariehdokas Atte Harjanne toteaa.

Lähiluonnon vaalimisen lisäksi on puolustettava luontoa myös kauempana. Vihreissä ajatellaan, että luonnolla on itseisarvo, ei arvoa vain siksi, että ihmiset nauttivat siitä lähellään.

Tiiviin raidekaupungin rakentaminen säästää luontoa kaupungin ulkopuolella. Myös uusia alueita kaavoitettaessa on luonnosta pidettävä huolta – tämä konkretisoituu luonnoltaan upeassa Östersundomissa, jota ei saa rakentamisen yhteydessä tärvellä.

“Kaupungin on maankäytön lisäksi kaikessa muussakin toiminnassaan huomioitava luonto ja luontokadon pysäyttäminen. Siksi muun muassa eläinperäisen ruuan osuutta on pyrittävä vähentämään, ja siksi on tärkeää ensin vähentää ja lopulta lopettaa puun poltto kaukolämmön tuotannossa”, Harjanne linjaa.

Luontoa ei pidä ainoastaan puolustaa, vaan sitä pitää tuoda katukuvaan lisää. Kaupunkivihreä lisää viihtyisyyttä, antaa suojaa niin helteiltä kuin tulviltakin. Siksi jo rakennetut alueet on kammattava läpi, ja etsittävä ja hyödynnettävä kaikki paikat liikenneympyröistä korttelipihoihin joihin voidaan istuttaa puita, pensaita tai niittyjä. Näin on toimittu Kööpenhaminassa ja Pariisissa, joista kannattaa Helsingissä ottaa mallia.

“Luonnolla ei ole äänioikeutta vaaleissa. Onneksi ääni vihreille on ääni luonnolle”, Harjanne muistuttaa.