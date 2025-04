Suomen startup-sijoituksissa kasvua 56 % - muu Eurooppa laskussa

Onko Suomen listautumistahti pysyvästi jämähtänyt vai nousukiito vasta edessä? 31.3.2025 00:01:00 EEST | Tiedote

Pääomasijoittajat ry:n tuoreen kyselyn mukaan seuraavan viiden vuoden aikana jopa 57 pääomasijoitustaustaisella yrityksellä on potentiaalia listautua pörssiin. Erityistä tänä vuonna on se, että listalle nousi 21 täysin uutta potentiaalista listautujaa. Samaan aikaan Suomen pörssilistautumisten määrä on ollut selvässä laskussa viime vuosiin verrattuna. Listautumismarkkina on edelleen haastava, mutta kiinnostus listautumisiin on kuitenkin kasvamassa.