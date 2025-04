Karhulaan avataan uusi perhekeskus – palveluja muuttaa saman katon alle

Perhekeskus sijaitsee Karhulan sairaalan yhteydessä olevassa Toivelinnan rakennuksessa. Tiloja on peruskorjattu vastaamaan perhekeskuksen tarpeita. Perhekeskukseen kuljetaan Karhulan sairaalan pääsisäänkäynnin kautta.

Karhulan perhekeskuksen kohtaamispaikka jatkaa toimintaansa entisessä paikassa osoitteessa Karjalantie 10–12.

Karhulan neuvola avaa ovensa perhekeskuksessa 28.4.2025 – neuvolakäynnille ilmoittaudutaan jatkossa ilmoittautumisautomaatilla Karhulan sairaalan aulassa

Karhulan neuvola muuttaa väistötiloista perhekeskuksen ensimmäiseen kerrokseen ja avaa ovensa asiakkaille 28.4.2025.

Karhulan neuvola on muuton vuoksi kiinni viikon 17. Äitiysneuvolan terveydenhoitajat tekevät sulkuviikolla tarvittavat kotikäynnit synnyttäneen äidin ja vastasyntyneen perheisiin. Muihin neuvoloihin on varattu aikoja pienille vauvoille ja raskaana oleville. Kiireettömät ajat hoidetaan neuvolan avauduttua viikosta 18 alkaen.

Ennen neuvolakäyntiä asiakkaat ilmoittautuvat vastaanotolle Karhulan sairaalan aulassa sijaitsevalla ilmoittautumisautomaatilla 28.4.2025 alkaen.

Karhulan perheneuvola avaa ovensa perhekeskuksessa 28.4.2025

Perheneuvola muuttaa Karhulan neuvolan yläkerrassa sijaitsevista väistötiloista perhekeskuksen toiseen kerrokseen ja avaa ovensa asiakkaille uusissa tiloissa 28.4.2025.

Muutto tapahtuu viikolla 17, jolloin ryhmätapaamiset ja asiakasohjaus järjestetään normaalisti. Yksittäisiä asiakastapaamisia voidaan sopia muuttoviikolla muihin toimipisteisiin.

Lastensuojelu muuttaa Kotkansaarelta Karhulan perhekeskukseen

Lastensuojelu muuttaa Kotkansaarelta (Heikinkatu 7, Kotka) perhekeskuksen kolmanteen kerrokseen viikoilla 17 ja 18. Uudet tilat ovat pääasiassa työntekijöiden käytössä, mutta yksi huone on varattu asiakastapaamisia varten.

Lastensuojelun palveluissa ei ole muuton aikana katkoja, mutta viivettä voi esiintyä.

Kymenlaaksoon avataan kaksi uutta perhekeskusta vuonna 2025

Karhulan lisäksi Kouvolaan avataan perhekeskus myöhemmin tämän vuoden aikana. Taustalla on vuonna 2019 Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymässä tehty päätös kahden laajan palvelun perhekeskuksen avaamisesta Kymenlaaksoon. Laajan palvelun perhekeskusten käyttöönotto on viivästynyt, koska toiminnalle sopivia tiloja ei ole ollut. Uudisrakentamisen ja palveluiden uudelleen järjestäytymisen myötä perhekeskustoiminnalle on vapautunut tilat Kotkasta ja Kouvolasta, ja perhekeskukset aloittavat toimintansa vuonna 2025. Karhulan perhekeskukseen muuttaa lisää palveluja lähivuosina.

Perhekeskustoiminnalla tavoitellaan lapsiperhepalveluiden parempaa yhteensovittamista ja helposti saatavilla olevaa, oikea-aikaista ja vaikuttavampaa tukea lapsiperheille. Lapsilla, nuorilla ja perheillä on mahdollisuus saada useamman palvelun tukea ja apua sekä asiantuntemusta samasta paikasta.

Perhekeskusverkostoon kuuluvat lasten, nuorten ja perheiden palvelut hyvinvointialueelta, kunnista, järjestöistä sekä seurakunnista.