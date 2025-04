Hoidonsaanti Kanta-Hämeessä parantunut merkittävästi

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on onnistuttu lyhentämään merkittävästi erikoissairaanhoidon hoitojonoja. Viimeisen vuoden aikana yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneiden määrä on puolittunut ja erityisesti leikkaushoidon saatavuus on parantunut huomattavasti. Esimerkiksi kaihileikkaukseen odottavien määrä on pudonnut viidesosaan. – Tämä kehitys on hieno osoitus koko henkilöstömme pitkäjänteisestä ja määrätietoisesta työstä, sanoo terveydenhuollon toimialajohtaja Jarmo Lappalainen. – Suunta on rohkaiseva, ja vaikka tehtävää vielä riittää, olemme oikealla tiellä.

Keskeisiä edistysaskeleita:

Yli 180 vuorokautta hoitoa odottaneita potilaita oli 1.4.2025 804, kun heitä oli 31.8.2023.1 234

Leikkaushoitoa yli 180 vuorokautta odottaneiden määrä oli 1.4.2025 249, kun heitä oli 31.8.2023 557

Kaihileikkaukseen odottaneiden määrä on laskenut alle viidennekseen, 31.8.2023 heitä oli 121, nyt vain 24.





Myös kuulolaitesovituksiin liittyvissä odotusajoissa on myös tapahtunut selvä parannus vuodenvaihteesta – odottajien määrä on puolittunut. Tilannetta on helpottanut myös palvelusetelin ja maksusitoumuksen käyttöönotto ulkopuolisiin palveluntuottajiin.

Poliklinikkatoiminnan haasteita esiintyy vielä erityisesti urologiassa ja ortopediassa, mutta myös näillä aloilla tilanne on kohenemassa. – Meillä on hyvä näkyvyys siihen, missä kohdin järjestelmää kuormitus vielä näkyy. Hoidonsaanti on potilaan oikeus ja meidän vastuullamme on varmistaa, että oikea-aikainen hoito toteutuu mahdollisimman sujuvasti, Lappalainen lisää.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on edellyttänyt, että hyvinvointialueiden on järjestettävä erikoissairaanhoidon palvelunsa siten, että hoitoonpääsy toteutuu lain mukaisesti viimeistään 31.3.2025. Lain mukaan potilaan on päästävä hoidontarpeen arviointiin kolmen kuukauden kuluessa lähetteen käsittelystä ja mahdollinen hoito on aloitettava kuuden kuukauden kuluessa hoitopäätöksestä. – Olemme tehneet kehittämistyötä jo ennen määräajan asettamista ja jatkamme sitä myös sen jälkeen. Tavoitteemme ei ole vain lain minimivaatimusten täyttäminen, vaan potilaslähtöinen, sujuva ja laadukas hoitoketju, toteaa tulosalueylilääkäri Kati Kortelainen.

Leikkaushoidon saatavuus on parantunut merkittävästi

Vaikka leikkaushoidossa osa erikoisaloista – kuten plastiikkakirurgia, vatsaelinkirurgia ja korva-, nenä- ja kurkkutaudit – vaatii edelleen kohdennettuja toimia, kokonaiskuva on selvästi kehittynyt. Leikkaushoitoon pääsy on nopeutunut laajasti ja jonot ovat puolittuneet vuoden aikana.

Kehityksen mahdollistavat onnistunut henkilöstön rekrytointi, toimintaprosessien sujuvoittaminen sekä uudenlaiset toimintamallit ja digitaaliset ratkaisut, joiden avulla on pystytty nostamaan tuottavuutta ilman laadusta tinkimistä. – Tämä on ollut iso yhteinen ponnistus. Haluamme kiittää koko henkilöstöämme sitoutuneisuudesta ja potilaitamme kärsivällisyydestä, Kortelainen sanoo.