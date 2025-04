Li Andersson: Trump on poistanut työehtosopimukset noin miljoonalta liittovaltion työntekijältä

Valkoisen talon sivuilla julkaistussa dokumentissa kerrotaan, että yhteensä kahdeksassatoista eri kansallisessa virastossa työskenteleviltä vietiin neuvottelu- ja sopimisoikeus – samalla poistui myös työehtosopimusten luoma suoja.

Sekä Kansainvälisen työjärjestö ILO:n sopimuksissa että YK:n ihmisoikeussopimuksissa turvataan yksiselitteisesti työntekijöiden oikeus järjestäytyä ammatillisesti ja neuvotella työehtosopimuksista – Trumpin toimet ovat räikeässä ristiriidassa myös näiden Yhdysvaltoja koskevien sitoumusten kanssa.

- Trumpin päätös on suoraa jatkumoa hyökkäyksille liittovaltion työntekijöitä kohtaan. On todennäköistä, että sillä halutaan helpottaa entisestään irtisanomisia. Tämä on jälleen todella huolestuttava osoitus Trumpin suhtautumisesta ihmisten perusoikeuksiin, kansainvälisiin sopimuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen, Andersson sanoo.

Andersson sanoo myös, että nykyiset toimenpiteet yhdistettynä Trumpin aiempiin hyökkäyksiin muun muassa vapaata tiedonvälitystä, tiedettä ja yliopistoja sekä oikeuslaitosta kohtaan tekevät hyvin selväksi hänen autoritaarisen luonteensa johtajana.

- Autoritaarisia ja fasistisia liikkeitä yhdistää työntekijöitä ja ammattiliittoja vastaan hyökkääminen. On siksi erittäin vaarallista, että Stubbin kaltaiset vapaamielisinä ja vastuullisina esiintyvät valtionpäämiehet keskittyvät edelleen vain saamaan Trumpin suhtautumaan heihin myönteisesti. Meidän tulisi todella oppia historiasta, Andersson muistuttaa.