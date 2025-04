Yhteneväistä palliatiivista hoitoa potilaille

Palliatiivisen hoidon koulutuksilla on parannettu koko Pohteen sekä Pohjois-Suomen yhteistyöalueen henkilöstön osaamista palliatiivisessa hoidossa. Lisäksi on kehitetty palliatiivisen hoidon ja saattohoidon hoitoketjua Pohteella ja perustettu palliatiivinen keskus OYSin Syöpäkeskuksen alaisuuteen.

Toimenpiteet toteutettiin osana kansallista sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Palliatiivisen hoidon palvelujen tuottaminen ja laadun parantaminen -ohjelmaa (FinPall) vuosina 2021–2024. Palliatiivinen hoito on potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun kuolemaan johtava tai henkeä uhkaava sairaus aiheuttaa potilaalle ja hänen läheisilleen kärsimystä ja heikentää heidän elämänlaatuaan. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa, joka ajoittuu potilaan viimeisille elinviikoille tai -päiville.

Palliatiivisen poliklinikan toimintaa laajennettiin

Palliatiivinen poliklinikka toimi aiemmin yhtenä päivänä viikossa. FinPall-hankkeessa palliatiivisen poliklinikan toimintaa laajennettiin kolmeen-viiteen päivään viikossa. Poliklinikalla kehitettiin palliatiivisen asiantuntijasairaanhoitajan työnkuva. Asiantuntijasairaanhoitaja teki itsenäisiä vastaanottoja poliklinikalla ja antoi tarvittaessa konsultaatiotukea Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) henkilöstölle palliatiivisten potilaiden hoidossa.

Poliklinikalla luotiin moniammatillinen konsultaatiotuen toimintamalli. Toimintamallissa eri erikoisalojen potilaiden palliatiivisen hoidon arvioita ja suunnitteluja voidaan laatia etäyhteyksin kokoontuvassa moniammatillisessa tiimissä. Psykososiaalisen tuen saamista vahvistettiin poliklinikalla ottamalla käyttöön Sinua varten -psykososiaalisen tuen toimintamalli.

Uutena toimintana käynnistyi lasten palliatiivinen poliklinikka tammikuussa 2025 OYSin uudessa sairaalassa lastenneurologian poliklinikalla. Lasten palliatiivisella poliklinikalla on koostettu yhtenäiset ohjeet lasten palliatiivisen ja saattohoidon lääkehoitoon ja ennakoivan hoitosuunnitelman ja saattohoidon suunnitelman laatimiseen.

Yhteneväinen toimintamalli myös kotisairaalatoimintaan

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle luotiin kattava kotisairaalaverkosto Pohteen kotisairaalan toimesta. Oulun kaupungin alueella palliatiivisen osaston kotisairaala yhdistyi 1.1.2025 osaksi Oulun kotisairaalaa. Kotisairaalan yhtenäisen toiminnan pohjaksi luotiin yhtenäisiä toimintaohjeita ja prosesseja. FinPall-hanke mahdollisti ohjeistusten ja prosessien kehittämiseen työaikaa. Kotisairaalatoiminnan laajentuessa uusille alueille, Pohteella on huolehdittu henkilöstön osaamisen vahvistamisesta. Osaamista vahvistettiin yhteistyössä FinPall-hankkeen kanssa muun muassa järjestämällä koulutuksia palliatiivisesta hoidosta ja psykososiaalisesta tuesta.

Perustason vahvistamista koulutusten avulla

Palliatiivisen hoidon osaamista vahvistettiin toteuttamalla koulutuksia eri ikääntyneiden palvelujen yksiköissä ja kotihoidon henkilökunnalle. Lisäksi toteutettiin webinaareja ja toimipaikkakoulutusta. Koulutukset tavoittivat Pohteen alueella yli 4000 ammattilaista. Osaamisen vahvistamiseksi on laadittu koulutusmateriaaleja ammattilaisten käyttöön.x

Digitaaliset palvelut palliatiivisen hoidon tukena

Digitaalisilla palveluilla pystytään tukemaan henkilöstön työtä palliatiivisessa hoidossa ja antamaan potilaille helpon kanavan tiedon löytämiseksi palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta. Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan digihoitopolun kautta potilaat voivat myös täyttää oirekyselyitä ennen vastaanottoa tai lähettää viestejä palliatiivisen poliklinikan henkilökunnalle oireisiin tai tuleviin ajanvarauksiin liittyen.

Tiivis ja helposti toteutettava kahdensuuntainen yhteydenpito kotona hoidettavan potilaan kanssa on tärkeää palliatiivisessa hoidossa. Pohteella kehitettiin ja otettiin käyttöön digihoitopolku osaksi palliatiivisen poliklinikan toimintaa. Lisäksi FinPall- hankkeessa kehitettiin valtakunnallinen palliatiivisen hoidon digihoitopolku, joka mahdollistaa kotona olevan potilaan ja läheisten kanssa yhteydenpidon potilaan voinnin ja kotona toteutettavien hoitojen seuraamiseksi. Digihoitopolku mahdollistaa myös tehokkaamman tiedonkulun eri ammattilaisten välillä.

Kehittämisen tausta ja tulevaisuuden kehittämiskohteet

Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaisesti jokaisella hyvinvointialueella pitää olla palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palveluketju, jota koordinoidaan hyvinvointialueen palliatiivisesta keskuksesta. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palveluketjut koostuvat saatto-osastoista, kotisairaaloista, poliklinikoista ja sairaaloiden konsultaatiotiimeistä. Palliatiivisessa hoidossa oleva potilas käyttää kaikkia palvelumuotoja sairautensa eri vaiheissa.

Palliatiivisen hoidon palvelujen tuottaminen ja laadun parantaminen -ohjelman (FinPall) tavoitteena on ollut täyttää nämä ministeriön suositukset. Ohjelmaa on toteutettu kansallisesti kaikilla erityisvastuualueilla ja hyvinvointialueilla vuosien 2021–2024 välillä. Pohteella FinPall-hanketta on hallinnoitu kehittämisen palvelualueella.

Kehittämisen avulla on saatu selkeitä tuloksia ja puuttuvia palveluja on luotu. Samalla on myös tunnistettu tulevaisuuden kehittämishaasteita ja hanketyön tulosten vakiinnuttaminen tulee varmistaa. Nykyinen kehittäminen on vahvasti keskittynyt erikoistuneiden palvelujen kehittämiseen. Tulevaisuudessa panostusta tarvitaan perustason palvelujen kehittämiseen ja kehitettyjen toimintojen vakiinnuttamiseen.