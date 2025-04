Lakun makuinen tarina paketoi Kouvolan Lakritsin 119-vuotisen historian

Papulan Vesitehdas, Makeis- ja Mehu sekä Kouvolan Lakritsi ovat historiansa aikana nähneet Venäjän vallankumouksen, ensimmäisen maailmansodan, 1920-luvun laman, toisen maailmansodan, öljykriisin, muutamat tavalliset lamat ja koronavuodet – sekä näiden välissä monta erinomaista vuosikymmentä. Paljon on tapahtunut ja yrittäjätkin vaihtuneet, mutta yksi on pysynyt: kouvolalaisen lakritsin resepti ja perinteinen valmistustapa.



Kun 119-vuotisen historian vaiheet on koottu yksiin kansiin, käsissä on vajaat 130 sivua veden kielelle nostattavaa yrityshistoriaa: Lakun makuinen tarina – Vettä Wiipurissa 1906, Mustaa kultaa Kouvolassa 2025.

Kirja joka piti tehdä!

Lakukirjan kokoaminen alkoi keväällä 2024 – piirun verran liian myöhään, sillä vain reilu vuosi aiemmin Reino Olkun keskimmäinen poika, isänsä yrityksiä pitkään luotsannut tietopankki Pekka Olkku oli kuollut. Aivan kaikkia asianosaisia ei onneksi ollut menetetty, ja kirjaan onnistuttiin saamaan monia arvokkaita ja hauskoja muistoja. Tarinallisen kirjan kokoamisessa korvaamaton apu oli myös Pekka Olkun aikanaan kokoamista aineistoista.



Kouvolan Lakritsissa kirjan kokoamista luotsasi entinen toimitusjohtaja, nykyinen taiteellinen johtaja Timo Nisula. Kirjan tarinat ovat tarjonneet hänelle suuren määrän uutta tietoa. Nisula on tyytyväinen kirjaan ja iloinen, että se tuli tehdyksi.



”On ollut etuoikeutettua olla viemässä perinteikkään yrityksen kapulaa eteenpäin. Saattaa kuulostaa tarpeettoman pönäkältä, mutta mielestäni on kulttuuriteko kirjoittaa näin vanhan, Kouvolassa pitkään toimineen yrityksen historiikki. Tämä kirja piti tehdä!”



Lakukirjan tekstit on kirjoittanut lahtelainen tietokirjailija, toimittaja Teija Rantoja, ja sen on kustantanut yrityshistoriikkeihin erikoistunut Kuvateksti Teemu Järvenpää oy. Kirja lanseerataan kansainvälisenä lakritsipäivänä 12.4, jolloin se tulee myyntiin Kouvolan Lakritsin verkkokauppaan ja tehtaanmyymälään.