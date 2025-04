Mehiläisen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteistyö vahvistaa suun terveyden perusosaamista terveydenhuollon koulutuksissa

Suun terveys on osa ihmisen kokonaisterveyttä ja terveen suun merkitys korostuu erityisesti silloin, kun taustalla on jokin perussairauksista. Esimerkiksi hampaiden kiinnityskudossairaus eli parodontiitti luokitellaan nykyään kansansairaudeksi, ja sillä on todettu olevan yhteys muun muassa sydän- ja verisuonisairauksiin sekä diabetekseen. Mehiläisen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kehittämän verkkokoulutuksen tavoitteena on vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia huomioida suun terveys osana potilastyötä ja tukea näin kokonaisvaltaisten terveysongelmien ehkäisyä sekä terveyden edistämistä.

– Ammattikorkeakouluina olemme työelämän kehittäjiä, ja siksi on hienoa olla Jamkina mukana kehittämässä suun terveyden osaamista ja sitä kautta suomalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, iloitsee Jamkin Terveysinstituutin johtaja Merja Männistö.

Koulutusta rakennettiin moniammatillisella työryhmällä, joka koostui Mehiläisen terveydenhuollon ja eri tehtäväalueiden asiantuntijoista sekä Jamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun pedagogiikan ja digitaalisen oppimisympäristön asiantuntijoista.

– Yhteiskehittämisen projektissa oli ilo huomata, kuinka opettajakorkeakoulun oppijalähtöinen digipedagoginen osaaminen ja oppimisen muotoilu täydentävät yritysten asiantuntemusta, toteaa projektissa asiantuntijana toiminut yliopettaja Siru Lehto Jamkin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Koulutus osaksi Jamkin opintokokonaisuuksia

Täydennyskoulutusta tarjottiin alkuun verkkokoulutuksena Mehiläisen työntekijöille, ja sen on suorittanut jo yli 1200 ammattilaista.

– Mehiläisen työntekijöiltä saadun palautteen mukaan koulutus on ollut selkeä ja antanut konkreettisia vinkkejä ja arvokasta tietoa käytännön työhön. Tämä on johtanut entistä laadukkaampaan asiakasohjaukseen ja sitoutumiseen uusiin toimintatapoihin, sanoo kehityspäällikkö Virpi Onkamo Mehiläisestä.

Sujuvan kehittämistyön ja saadun palautteen pohjalta koulutus on laajennettu osaksi Jamkin terveysalan opintokokonaisuuksia, jotta myös tulevien ammattilaisten valmiuksia ottaa suun terveys huomioon osana potilastyötä voidaan kehittää. Jatkossa Jamkin opiskelijoiden ja Mehiläisen välistä yhteistyötä vahvistetaan myös muun muassa opintovierailujen, asiantuntijaluentojen ja suun terveyden teemapäivien kautta.

– Omaa sydäntä lämmittää yhteistyön suoma mahdollisuus vaikuttaa terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksiin huomioida potilaiden terveys aiempaakin kokonaisvaltaisemmin erityisesti ennaltaehkäisyä vahvistaen. Viemällä opintojen sisällöt Mehiläisen ulkopuolelle ammattilaisten peruskoulutuksen tasolle on vaikutus pitkäjänteisempi ja laajempi kuin mihin yksin pystyisimme. Haastankin tähän tärkeään työhön mukaan myös muut toimijat ja oppilaitokset, Onkamo kiteyttää.

Lisätietoja:

Mehiläinen Oy:

Kehityspäällikkö Virpi Onkamo, virpi.onkamo@mehilainen.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu:

Ammatillisen opettajakorkeakoulun yliopettaja Siru Lehto, siru.lehto@jamk.fi,

p. +358 40 634 1231