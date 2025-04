Sinebrychoffin kestävän kehityksen katsaus: Vedenkäyttö vähentynyt 100 miljoonaa litraa vuositasolla

Poimintoja vuoden 2024 kestävän kehityksen edistämisestä Sinebrychoffilla:





NOLLA Hiilijalanjälkeä

Sinebrychoffin juomanvalmistuksesta tuli hiilineutraalia (Scope 1 & 2) jo vuonna 2021, mutta olemme jatkaneet työtämme energiatehokkuuden parantamiseksi.

Sinebrychoffin juomien arvoketjun hiilijalanjälki on 25 kg CO 2 e/hl, pysyen edellisen laskentavuoden (2022) tasolla.

2024 jatkoimme yhteistyössä jakelukumppaniemme kanssa kuljetusten ilmastopäästöjen vähentämistä. 2024 aikana siirryttiin kasvavassa määrin käyttämään vaihtoehtoisia polttoaineita. Kumppaneillamme on käytössä kaasu- tai sähkökäyttöisiä ajoneuvoja.

Loputkin Keravan laiteasentajien autot on muutettu vähäpäästöisiksi sähköautoiksi vuoden 2024 aikana. Sinebrychoffin työ- ja leasing-autokannasta 87 % on hybridejä ja täyssähköautoja. Henkilöstölle on 70 sähköautolatauspistettä.

NOLLA ei-kestävää viljelyä

KOFF Jouluoluen mallasohra tuli viime vuosien tapaan uudelta tilalta, jossa viljely tapahtuu uudistavan viljelyn menetelmiä käyttäen. Yhteistyökumppaneinamme olivat viljelijöiden lisäksi mallastaja Viking Malt sekä Baltic Sea Action Group (BSAG).

Edistämme kansallista tieteeseen perustuvaa uudistavan viljelyn tutkimusta yhdessä LUKE:n (Suomen Luonnonvarakeskus) kanssa Kasvien kierto -hankkeessa.

NOLLA pakkaushukkaa

Otimme käyttöömme EU:n kesällä 2024 edellyttämät saranakorkit etuajassa. Onnistuimme toteuttamaan muutoksen niin, että muovin määrä korkeissa ei kasvanut, vaan jopa väheni.

NOLLA vesihukkaa

Virvoitusjuomaosastolla otettiin käyttöön uusi pesumenetelmä. Säästämme uudella pesujärjestelmällä 15 000 m 3 eli 15 miljoonaa litraa vettä vuositasolla. Myös osaston pesuaika lyheni sen myötä neljänneksellä ja prosessilämpöä ja sähköä säästyy uuden menetelmän ansiosta. Kokonaisvedenkulutuksemme per valmis juomalitra on vain 2,1 l/l.

Vuoteen 2015 verrattuna käytämme nyt vuositasolla yli 100 miljoonaa litraa vähemmän vettä.

Vuonna 2024 onnistuimme vähentämään elintarvikejätettä ja ruokahävikkiä jopa 27 %, mikä tuotannossamme tarkoittaa satojen tuhansien litrojen hävikin vähentämistä.

NOLLA vastuutonta juomista

Sinebrychoffin alkoholittomien panimojuomien perheessä oli viime vuonna 11 olutta, kolme siideriä ja yksi lonkero.

Onnistuimme kasvattamaan alkoholittomien oluiden myyntilitroja Crispin jatkaessa asemaansa kuluttajien suosikkina.

NOLLA työtapaturmaa

Sinebrychoffilla saavutettiin keväästä 2023 syksyyn 2024 jopa 429 päivän ajanjakso, jolloin juomatalossa ei sattunut yhtään sairauspoissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Panimoyksikössämme juhlittiin jopa kymmentä vuotta ilman tapaturmia. Vuoden aikana yhtiössämme kirjattiin vain yksi tapaturma.

Järjestimme jälleen myös työturvallisuusviikon.

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus

Vahvistimme työtämme työyhteisön monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden (DE&I) kehittämiseksi ja vahvistamiseksi. Aihe on yhteiskunnallisesti tärkeä ja olemme sitoutuneita vahvistamaan DE&I-toimintatapaa toiminnassamme.

Henkilöstön sitoutuneisuus kasvoi seitsemän pistettä, 69 -> 76. (My Voice -sitoutuneisuusindeksi 2024)

Aktiivisesti osana yhteiskuntaa

Yhtiömme oman toiminnan ulkopuolella jatkoimme tukeamme Aseman Lapset ry:lle, Keravan nuorten harrastusstipendeihin sekä Sinebrychoffin taidemuseolle.





”Vettä on helposti pidetty Suomessa itsestäänselvyytenä, mutta puhdas vesi on elämän elinehto ja sen säästämisestä ja tehokkaasta käytöstä on tullut myös täällä entistä tärkeämpää. Veden saatavuuden turvaaminen on tärkeää myös huoltovarmuuden kannalta Suomessa. Siksi meillekin on entistä tärkeämpää huolehtia vesitehokkuudestamme, ja olemme ylpeitä siitä, että suhteellinen vedenkulutuksemme on alan tehokkainta niin Suomessa kuin ulkomailla. Olennaisessa osassa kestävän kehityksen työtämme on sujuva yhteistyö niin sisäisesti kuin asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa”, sanoo ympäristökoordinaattori, ESG Champion Hanna Palomäki Sinebrychoffilta.

Emoyhtiömme Carlsberg-konserni raportoi vuodesta 2024 ensimmäistä kertaa EU:n yritysten kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) ja vastaavien Euroopan kestävyysraportointistandardien (ESRS) mukaisesti. Tähän raporttiin, johon Sinebrychoffinkin tiedot sisältyvät, voi tutustua Carlsberg-konsernin verkkosivuilla carlsberggroup.com.

Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs

Sinebrychoffin kestävän kehityksen tavoitteet ovat osa Carlsberg-konsernin kestävän kehityksen ohjelmaa Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB), suomeksi Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs.

Sinebrychoff on osana Carlsberg-konsernia liittynyt Science Based Targets -hankkeeseen kesäkuussa 2017. Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs -tavoitteet ovat tieteeseen perustuvia tavoitteita.

Lue lisää kestävän kehityksen katsauksestamme verkkosivuillamme sinebrychoff.fi ja oheisesta linkistä.