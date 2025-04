Ahveniston sairaalahankkeen työmaalla yli 1000 TR-mittausta parantamassa työturvallisuutta ja edistämässä sujuvaa rakentamista

Ahveniston sairaalan rakennustyömaalla on saavutettu merkittävä rajapyykki: työmaan turvallisuutta on arvioitu jo 1013 TR-mittauksessa. TR-mittaukset ovat osa systemaattista työturvallisuuden hallintaa, jonka tavoitteena on ehkäistä onnettomuuksia ja edistää turvallisia työskentelyolosuhteita.

TR-mittaus (Työturvallisuusmittaus) on rakennusalalla käytetty menetelmä, jossa tarkastellaan työmaan turvallisuustasoa ennalta määriteltyjen kriteerien perusteella. Mittauksissa kiinnitetään huomiota esimerkiksi suojavarusteiden käyttöön, työskentelyalueiden siisteyteen, putoamissuojaukseen sekä koneiden ja laitteiden turvallisuuteen.

Työturvallisuuden merkitys korostuu erityisesti Ahveniston sairaalan kaltaisessa laajamittaisessa ja pitkäkestoisessa rakennushankkeessa, jossa työskentelee samanaikaisesti useita eri toimijoita. Rakennustyömaan olosuhteet muuttuvat jatkuvasti, ja systemaattinen turvallisuusseuranta auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä ajoissa. – Säännöllinen TR-mittaaminen antaa meille arvokasta tietoa työmaan turvallisuudesta ja auttaa reagoimaan mahdollisiin puutteisiin ajoissa. 1000 mittausta ei ole pelkkä numero, vaan osoitus pitkäjänteisestä työstä turvallisuuden parantamiseksi, sanoo allianssin projektipäällikkö Kari Sundelin.

Rakennushanke etenee aikataulussa

Ahveniston sairaala on Kanta-Hämeen suurin käynnissä olevista ja kautta aikain yksi suurimmista rakennushankkeista, ja se valmistuu 2025 sekä otetaan käyttöön vuonna 2026. Uuden sairaalan tavoitteena on tarjota ajanmukaiset ja joustavat tilat terveydenhuollon tarpeisiin sekä parantaa potilasturvallisuutta ja hoidon sujuvuutta. Rakennustyömaan turvallisuutta ja työolosuhteita seurataan tiiviisti koko hankkeen ajan. Säännöllinen turvallisuustason mittaaminen ei ole pelkästään lakisääteinen velvoite, vaan se tukee myös hankkeen sujuvaa etenemistä ja vähentää työmaalla tapahtuvia häiriöitä. – Turvallisuus on osa hankkeen laatua. Kun työskentelyolosuhteet ovat kunnossa, rakentaminen etenee hallitusti ja suunnitellusti. TR-mittaukset ovat tässä keskeinen työkalu, toteaa työmaapäällikkö Matti Silla.

Ahveniston sairaalan työmaa osoittaa, miten suurissa julkisissa rakennushankkeissa voidaan systemaattisesti kehittää turvallisuuskulttuuria ja vahvistaa ennakoivia työskentelytapoja. 1013 suoritetun TR-mittauksen myötä työturvallisuus on vakiintunut osaksi työmaan arkea, eikä sitä nähdä erillisenä toimenpiteenä, vaan jatkuvana ja olennaisena osana rakentamisen kokonaisprosessia.