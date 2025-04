Ooni Koda-pizzauunien uusi sukupolvi: Ooni Koda 2 ja Ooni Koda 2 Pro

Ooni tunnetaan kannettavien pizzauunien tuomisesta takapihoille kaikkialla maailmassa. Oonin tavoitteena on auttaa ihmisiä tekemään täydellistä pizzaa kotioloissa.

Kristian Tapaninaho ja Darina Garland perustivat Oonin vuonna 2012. He mullistivat ulkoruoanlaiton ja loivat uuden tuotekategorian tuomalla markkinoille maailman ensimmäisen kannettavan pelleteillä lämpiävän pizzauunin. Ooni-pizzauunilla voi valmistaa aitoa pizzaa vain 60 sekunnissa. Ooni-uunit ovat käyttövalmiita 25 minuutissa ja ne lämpenevät jopa 500 asteeseen, mikä on kaksinkertainen lämpötila verrattuna kotiuuneihin - ja samalla lämpötila, jonka napolilaistyylinen pizza tarvitsee.

Ooni-pizzauunit ovat saatavilla maailmanlaajuisesti ja yhtiö on kategoriajohtaja, jolla on kattava ja uusiutuva pizzauunimallisto, sitä täydentävä laaja varusteisto sekä valurauta-astiasarja.

Ooni Pizza Ovens on palkittu perheyritys. Skotlannissa sijaitsevan Oonin suurin asiakaskunta on Pohjois-Amerikassa, ja verkkokauppa uk.ooni.com sekä jälleenmyyjät tuovat Oonit maailmanlaajuisen asiakaskunnan saataville. Oonilla on myös globaali intohimoisesti pizzaa rakastavien ihmisten verkkoyhteisö.

Ooni Pizza Ovens on yritys, jota ohjaavat intohimo, innovaatio, ystävällisyys, kurinalaisuus ja kunnianhimo - ja usko siihen, että jokainen on erinomaisen pizzan arvoinen. Ooni on 1 % for the Planetin virallinen kumppani ja ohjaa 1 %:n vuosittaisesta globaalista liikevaihdosta sosiaalisten ja ympäristöasioiden tukemiseen. Tähän mennessä Ooni on istuttanut 2 097 025 puuta Madagaskarille yhteistyössä Eden Reforestation Projectsin kanssa.Tutustu Ooni Pizza Ovens -tuotevalikoimaan osoitteessa eu.ooni.com